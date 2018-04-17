Миллионы Собянина подсластили жизнь прокремлевским структурам

«Единой Россией». Сотни миллионов из столичного бюджета мэрия отдала структурам, связанным с Кремлем, РПЦ

Нелишние миллионы

Год назад телеканал «Дождь» рассказал, что фонду «Центр развития межличностных коммуникаций», который находится под патронатом бывшей супруги президента страны Людмилы Путиной-Очеретной, досталась от правительства столицы утешительная субсидия на соцподдержку — 62 миллиона рублей в год. Не так чтоб запредельно много, но на эти деньги все равно можно приобрести приличную двушку с евроремонтом и мебелью на каком-нибудь 50-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». Пустячок, а приятно.

Думаете, что-то изменилось после огласки такой неслыханной щедрости? Что Собянин покраснел и решил потратить эти средства прямиком на детские дома или поддержку инвалидов? Не думаете? И правильно. На интернет-странице госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» появился отчет о ее выполнении за прошлый год, в котором ясно указано: все запланированные 62 миллиона 66 тысяч и еще 500 рублей фонд Путиной получил от Собянина сполна.

Точнее, может, не очень-то сполна. По данным мэрии, такие же средства центр получил и в 2016 году, но вот в отчете самого центра, размещенном на сайте Минюста , указана сумма на 500 рублей меньше. Возможно, и в этот раз полтыщи потеряются где-то в онлайне. Ну и подумаешь! В том же 2016 году, согласно бухотчетности, на балансе Центра развития межличностных коммуникаций находилось 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль составила 112 млн Да плюс 100 миллионов в год фирма Людмилы Путиной «Меридиан» только официально заработала от сдачи в аренду площадей фонда. Так что и без собянинских преференций тут вполне обошлись бы. Но почему нет, раз все по закону. По «Закону города Москвы», согласно которому такую субсидию Центр развития межличностных коммуникаций будет получать из бюджета столицы до 2019 года включительно.

Кстати, почти такие же средства, а именно 62,7 млн рублей, столичный бюджет потратил в прошлом году на помощь всем детям московских военных, чьи родители пострадали от терактов. Вообще-то на детей собирались потратить еще больше — 75,4 млн, но пострадавших от развода тоже ведь надо как-то поддерживать.

Цифра

248.266.000 рублей должен за 4 года получить от мэрии Москвы Центр развития межличностных коммуникаций.

Деньги ушли на фронт

Впрочем, фонд Путиной — отнюдь не единственная структура, которую Сергей Собянин в прошлом году социально поддержал. Полтора миллиона, например, перепало московской региональной организации «Столица». Ее председатель и учредитель Андрей Чепурной в прошлом году, правда, угодил в психушку, сразу после ареста за растрату средств организации «Инвалиды войны» на ремонт квартир. Зато Чепурной при этом — активист столичного Общероссийского народного фронта и член центральной контрольно-ревизионной комиссии «Единой России». Нельзя не помочь.

Еще 10 млн досталось организации инвалидов «Стратегия», председателем правления которой значится депутат Госдумы единоросс Владимир Крупенников , член Московского координационного совета ОНФ. 95 млн поделили на троих столичные отделения обществ инвалидов, слепых и глухих, близких не только к инвалидам, слепым и глухим, но и к тем же фронтовикам и единороссам. 758 млн не пожалели для Московского дома ветеранов, который возглавляет Вячеслав Михайлов опять-таки из ОНФ и Центрального совета сторонников ЕР.

Поддерживает мэрия и благотворительные организации, а именно: 100 млн получил от Собянина Центр народной помощи «Благовест». Почему-то ничуть не удивляет, что президент центра Зинаида Драгункина — тоже из ОНФ, а еще она представляет столичную власть в Совете Федерации

Даже Объединение многодетных семей Москвы , для которого в столичном департаменте соцзащиты не пожалели 120 млн, выражает интересы не столько многодетных, сколько «Единой России». Председатель организации Наталья Карпович — экс-депутат Госдумы от ЕР и сопредседатель Московского избирательного штаба Путина. Неудивительно, что накануне последних муниципальных выборов члены ее объединения ходили по квартирам многодетных семей, предлагая… не свою помощь, нет — предлагая проголосовать за кандидатов от партии власти.

Впрочем, про власть небесную в мэрии тоже не забыли. Еще 15,3 млн рублей Бог (в лице Сергея Собянина) послал Православной Свято-Петровской школе, где набираются духовности дети священников. Отзывы родителей про это заведение, правда, не очень (и учат там так себе, и третируют тех, кто ведет себя недостаточно православно), но за школой стоит РПЦ, а для индульгенции никаких казенных миллионов не жалко.

На все эти организации столичный бюджет не пожалел более миллиарда рублей.

Цитата

После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку. Сергей Собянин.

Пенсионеры пусть сами убираются

А вот тем, кто к власти отношения не имеет, повезло чуть меньше. Деньги им тоже перепали, но в заметно меньшем объеме, чем было обещано: на социалку собирались потратить 375 млрд рублей, а раскошелились только на 356.

На ком и на чем сэкономили? Ну, например, на организации отдыха детей (3,5 млн), на соцподдержке ветеранов (больше 10 млрд) и просто пожилых (4 млрд). На адресную помощь гражданам старшего поколения хотели потратить свыше 4 млрд рублей, а расщедрились только на 1,3 млрд Обещали одарить остро нуждающихся ветеранов предметами первой необходимости и товарами длительного пользования на 607 млн, но даже сотни не наскребли. Еще 4,5 миллиарда сэкономили на профилактике сиротства, 800 млн — на безбарьерной среде, 300 миллионов — на выплатах многодетным, 100 млн — на уборке квартир одиноких пенсионеров, 25 млн — на детях-инвалидах… Снижение социальных расходов — по всем фронтам. Кроме Общероссийского народного.

«Собеседник» направил в департамент соцзащиты Москвы запрос — пояснить, почему на соцподдержке москвичей сэкономил именно московский бюджет, а не федеральный; почему меры соцподдержки семей с детьми подешевели почти вдвое, а адресная помощь пожилым — втрое. Это что, связано с тем, что в 2–3 раза улучшился уровень жизни этих категорий горожан? И почему финансирование обеспечения остро нуждающихся ветеранов снизилось больше чем в шесть раз? Потому что среди них в шесть раз увеличилась смертность? Или у них в шесть раз выросли пенсии и пособия? И неужели в мэрии Москвы считают, что накануне чемпионата мира по футболу в городе совсем не осталось барьеров для инвалидов, раз на ликвидации этих барьеров решили сэкономить почти миллиард?

Ответ из департамента пришел только после того, как этот материал уже был сверстан. Его основной смысл сводится к тому, что бюджет города Москвы является «социально ориентированным». Просто основная часть мер поддержки «носит заявительный характер», поэтому в итоге старики и дети получают на бумаге меньше, а какому-нибудь фонду Путиной все достается сполна.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Людмиле Путиной досталось от Собянина».