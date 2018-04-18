Администрация Собянина экономит на детях и инвалидах в пользу единороссов и «фронтовиков»

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От бывшей жены Путина до церковной школы

Одной из первых в списке получателей субсидий стоит фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», который контролирует экс-супруга президента Людмила Путина (ныне Очеретная). В 2016 и 2017 годах фонд получил из столичной казны два транша по 62 млн рублей. Поддерживать фонд Путиной мэр Сергей Собянин планирует минимум до 2019 года, заложив под эти цели 248 млн рублей. И это несмотря на то что фирма «Меридиан», принадлежащая Людмиле Путиной и сдающая в аренду площади фонда, зарабатывает по 100 млн рублей в год, отмечают журналисты.

Субсидии ЦРМК сопоставимы с суммой, которую правительство Москвы в 2017 году выделило на помощь всем детям московских военных, чьи родители пострадали от терактов — 62,7 млн рублей. Эта цифра могла быть больше — 75,4 млн рублей, — но, видимо, фонду Путиной нужнее, поэтому сумму урезали.

Еще 95 млн рублей чиновники поделили между столичными отделениями обществ инвалидов, слепых и глухих, в руководстве которых заседают единороссы и члены ОНФ. А в Московский дом ветеранов, возглавляемый активным членом Центрального совета сторонников ЕР Вячеславом Михайловым , из бюджета ушло 758 млн рублей.

«Поддерживает мэрия и благотворительные организации, а именно: 100 млн получил от Собянина Центр народной помощи «Благовест». Почему-то ничуть не удивляет, что президент центра Зинаида Драгункина — тоже из ОНФ, а еще она представляет столичную власть в Совете Федерации . Даже Объединение многодетных семей Москвы, для которого в столичном департаменте соцзащиты не пожалели 120 млн, выражает интересы не столько многодетных, сколько «Единой России». Председатель организации Наталья Карпович — экс-депутат Госдумы от ЕР и сопредседатель Московского избирательного штаба Путина. Неудивительно, что накануне последних муниципальных выборов члены ее объединения ходили по квартирам многодетных семей, предлагая… не свою помощь, нет — предлагая проголосовать за кандидатов от партии власти», — пишет «Собеседник».

Отдельной графой стоит Православная Свято-Петровская школа, где учатся дети священников. Более 15 млн в виде субсидии учреждение получило даже несмотря на негативные отзывы о его деятельности. Общая же сумма субсидий для указанных организаций составила более миллиарда рублей.

И казалось бы, в этом нет ничего зазорного — поддерживать общественные организации, занимающиеся важным делом. Вот только почему-то деньги получают непременно власть имущие, а в это время мэрия тихой сапой урезает статьи расходов на поддержку простых москвичей.

Дети и старики подождут

«Тем, кто к власти отношения не имеет, повезло чуть меньше. На социалку собирались потратить 375 млрд рублей, а раскошелились только на 356. На ком и на чем сэкономили? Ну, например, на организации отдыха детей (3,5 млн), на соцподдержке ветеранов (больше 10 млрд) и просто пожилых (4 млрд). На адресной помощи гражданам старшего поколения (2,7 млрд). Обещали одарить остро нуждающихся ветеранов предметами первой необходимости и товарами длительного пользования на 607 млн, но даже сотни не наскребли. Еще 4,5 миллиарда сэкономили на профилактике сиротства, 800 млн — на безбарьерной среде, 300 миллионов — на выплатах многодетным, 100 млн — на уборке квартир одиноких пенсионеров, 25 млн — на детях-инвалидах… Снижение социальных расходов — по всем фронтам. Кроме Общероссийского народного», — перечисляет «Собеседник».

На запрос издания, адресованный мэрии Москвы, чиновники ответили, что основная часть мер поддержки носит «заявительный характер», поэтому, видимо, деньги получают те, кто знает, у кого просить.