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Карина Мишулина так и не признала брата
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Карина Мишулина так и не признала брата 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, Карина Мишулина представляла в суде свою маму, вдову актера. Подавали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Обвиняли молодого актера Тимура Еремеева в том, что он, не имея никаких на то оснований, назвал себя сыном Спартака Мишулина. ДНК-тест, который признал Еремеева сыном Спартака Васильевича, их не убедил. Суд семья Мишулиных проиграла — все их исковые требования были отклонены. Но Мишулина подала апелляцию, а в апреле узнала, что решение суда вступило в законную силу без ее рассмотрения. Начала разбираться — оказалось, что жалобу потеряли. Пришлось возобновлять процесс, судебное заседание состоится в мае, Карина обещает новые улики против Еремеева. Кроме того, семья Мишулиных подала заявление о возбуждении уголовного дела за клевету, решения по этому вопросу пока также нет.
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