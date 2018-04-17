Ямы и провалы парализовали движение по дорогам Бердска

Технический директор «Комбината бытовых услуг» Ирина Корниевская не стала отрицать очевидное, резюмировав: «Слишком много провалов». Одним из самых грандиозных провалов стала яма на перекрестке улиц Советская-Ушакова. Несколько дней назад, по сообщению местных СМИ, эту яму обнаружил лично глава города Евгений Шестернин . В понедельник МУП «КБУ» приступил к ремонту канализационного коллектора, в связи с чем проезд по улице Советской полностью перекрыт.

В течение последних нескольких лет с наступлением весны начинает рушиться проезжая часть на улице Ушакова. Не стала исключением и эта весна: буквально в 300 метрах

от вышеописанного провала есть еще один, диаметром поменьше, зато в глубину, по оценкам рабочих, достигает порядка

3,5 метра. На улице стоит стойкий запах нечистот, из ямы раздается журчание. Впрочем, реку фекалий можно наблюдать и на дне раскопа на Советской-Ушакова. Сейчас перед коммунальщиками стоит задача заменить 800-миллиметровую трубу. В первую очередь движение будет восстановлено на перекрестке, в месте расположения самого крупного на сегодняшний день провала, а затем рабочие продолжат восстановление коллектора поэтапно.

Улицу Ленина в Бердске ремонтируют поэтапно уже несколько лет подряд. Участок, где сегодня зияет свежий провал, был капитально отремонтирован в 2015 году.

Напомним, что Бердск, как и Новосибирск , входит в программу «Безопасные и качественные дороги». И в областном центре 24 марта после серьезной коммунальной аварии в центре Новосибирске тоже образовался внушительный провал.

В рамках программы в Новосибирской области планируется отремонтировать

100 километров

автодорог и ликвидировать 33 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети. В рамках программы в бердские дороги будет вложено 25,8 миллиона плюс 2,3 млн из городского бюджета.

По словам директора бердского УЖКХ Владимира Захарова, эти средства пойдут на то, чтобы доделать ремонт улицы Маяковского и исключить из категории опасных улицу Красная Сибирь. А пока, несмотря на все вложенные в городской асфальт миллионы, с дорогами — беда.