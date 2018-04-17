В СПЧ поддержали идею о документе лица без гражданства

Во вторник на специальном заседании совета по вопросам переселения соотечественников зампредседателя совета Евгений Бобров упомянул про этот готовящийся законопроект.

"Хорошо бы, чтобы был как можно быстрее принят законопроект об основном удостоверяющем личность документе лица без гражданства, поскольку в СУВСИГах (спецучреждение временного содержания иностранных граждан) очень много таких людей находятся, у которых есть справки о неприобретении гражданства… Им просто нужно получить документ, который бы удостоверял их личность до получения РВП (разрешения на временное проживание)", — пояснил замглавы СПЧ.

Федотов со своей стороны отметил, что практически в каждом регионе, который посещают правозащитники, они сталкиваются с такими ситуациями, «когда человек есть, а никаких документов у него нет».

"Человек оказывается в безвыходном положении, а о нем же надо позаботиться, надо его вернуть в правовое поле. Поэтому такая инициатива абсолютно правильна, и совет будет её горячо поддерживать", — подчеркнул председатель СПЧ.