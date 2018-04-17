В Совете Федерации предложили подчинить Минстрою РФ региональные службы Стройнадзора 

В верхней палате парламента предложили наделить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) функциями по контролю за региональными стройнадзорами. Соответствующую инициативу в ходе совместного заседания комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета СФ по экономической политике предложил председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Так может быть выступить с инициативой, чтобы подчинить всю структуру (региональные стройнадзоры — прим. Агентства «Москва») вам?», — сказал В. Бондарев, обращаясь к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилу Меню.
В свою очередь министр пояснил, что в настоящее время нет прямого подчинения региональных структур.
«У нас прямого подчинения региональных структур нашему ведомству нет. Я согласен, что в сегодняшней системе координат, конечно, так работать сложно. Если это сделать все грамотно, это может сыграть положительную роль», — сказал М. Мень.
Он пояснил, что в настоящее время контрольными функциями по соблюдению необходимых правил наделены другие ведомства. «В настоящее время контрольными функциями наделены Ростехнадзор с его территориальными управлениями и региональные службы Стройнадзора, которые подчинены непосредственно губернатору. Также осуществление контроля на итоге эксплуатации — это государственная пожарная служба МЧС по каждому субъекту РФ», — сообщил министр.