В Совете Федерации предложили подчинить Минстрою РФ региональные службы Стройнадзора

В свою очередь министр пояснил, что в настоящее время нет прямого подчинения региональных структур.

«У нас прямого подчинения региональных структур нашему ведомству нет. Я согласен, что в сегодняшней системе координат, конечно, так работать сложно. Если это сделать все грамотно, это может сыграть положительную роль», — сказал М. Мень.