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Приказ об увольнении, в котором не прописан проступок работника, не законен
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Приказ об увольнении, в котором не прописан проступок работника, не законен 

Время бухгалтера 52 минуты назад
Гражданин трудился в компании по основному месту работы и по совместительству. При приеме на работу его ознакомили с локальными актами работодателя под роспись. Однако в последствии он ни раз нарушал дисциплину, за что ему объявили выговор.
Приказом руководителя сотрудника уволили за прогулы. Основание для привлечения данного лица к дисциплинарной ответственности докладная записка вышестоящего начальника об отсутствии нарушителя на рабочем месте, акты об отсутствии его на работе и требования руководителя о даче соответствующих объяснений.
Сотрудник не смирился с увольнением и обратился в суд. Нижестоящие суды признали увольнение законным.
Однако ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Причина — приказ об увольнении истца в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей не содержит сведений относительно проступка, который послужил поводом для привлечения его к данной мере дисциплинарной ответственности.
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