Приказ об увольнении, в котором не прописан проступок работника, не законен

Гражданин трудился в компании по основному месту работы и по совместительству. При приеме на работу его ознакомили с локальными актами работодателя под роспись. Однако в последствии он ни раз нарушал дисциплину, за что ему объявили выговор.

Приказом руководителя сотрудника уволили за прогулы. Основание для привлечения данного лица к дисциплинарной ответственности докладная записка вышестоящего начальника об отсутствии нарушителя на рабочем месте, акты об отсутствии его на работе и требования руководителя о даче соответствующих объяснений.

Сотрудник не смирился с увольнением и обратился в суд. Нижестоящие суды признали увольнение законным.