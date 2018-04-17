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Вышел из больницы и пропал: в Перми ищут 27-летнего мужчину
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Вышел из больницы и пропал: в Перми ищут 27-летнего мужчину 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Пётр Виноградов ушёл из больницы в микрорайоне Банная гора в конце марта. С тех пор о нём ничего неизвестно. Сейчас волонтеры просят пермяков помочь в расклейке ориентировок.
27-летний мужчина пропал 29 марта — ушёл из больницы в микрорайоне Банная гора, где находился на лечении с 2017 года. Предположительно, Петр Виноградов страдает психическим расстройством.
Как стало известно 59.ru, мужчина несколько лет жил в Москве. В прошлом году он попал в больницу, где и находился до конца марта. Перед тем, как уйти из медицинского учреждения, он переписывался со своими знакомыми по поводу компьютерных игр, которыми увлекался. Последний раз мужчина заходил на страницу в социальной сети 2 апреля.
29 марта родственники пропавшего подали заявление в полицию. Это подтвердили 59.ru в ведомстве.
— Заявление приняли 29 марта, — рассказали 59.ru в пресс-службе МВД. — Сейчас мы выясняем, где находится пропавший.
Сейчас к поискам подключился поисковый отряд имени Ирины Бухановой — волонтёры распространяют листовки. На вид Петру 25-27 лет, у него тёмные волосы, карие глаза и длинный нос. Мужчина худой и широкоплечий. Был одет в больничный бушлат и больничные штаны.
Если вы что-то знаете о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (342) 241 36 40 или 102.
Сейчас в Чусовом ищут пенсионера, который 5 января ушёл из дома.
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