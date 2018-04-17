Эвелина Бледанс столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем

Многие знаменитости вынуждены переносить болезнь на ногах — легкая простуда редко останавливает артистов взять больничный и подлечиться. Как правило, из-за плотного рабочего графика и отсутствия должного лечения звезды сталкиваются с серьезными осложнениями после болезни.

Эвелина Бледанс не стала исключением. Телеведущая призналась, что недавно немного приболела, но продолжила активно работать и не уделила необходимого внимания своему лечению. В итоге артистка столкнулась с тяжелыми осложнениями и едва не лишилась слуха.

К счастью, Бледанс все же нашла время и успела заехать к врачу до того, как последствия болезни стали бы необратимыми. Эвелина вовремя обратилась за медицинской помощью.

«Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься-улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по 6 часов в одну и другую сторону… Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным! Хорошо, что всё-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять, а еще заставила себя поспать днём и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось!» — рассказала поклонникам Эвелина. Поклонники пожелали ведущей скорейшего выздоровления и надеются, что впредь она не будет пренебрегать своим здоровьем.

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