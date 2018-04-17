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Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта
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Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта 

Rambler News Service 29 минут назад
Соответствующее пилотное тестирование уже завершено аэропортом, точность идентификации составила более 90%, сообщили в Домодедово.
«Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей», — отметили в Домодедово.
Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.
При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».
«Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. В рамках процедуры выбора поставщика будет проведен конкурс», — сказал управляющий директор Domodedovo IT Services, единого провайдера IT-сервисов аэропорта Денис Ярыгин.
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