Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта

Соответствующее пилотное тестирование уже завершено аэропортом, точность идентификации составила более 90%, сообщили в Домодедово.

«Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей», — отметили в Домодедово.

Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.

При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».

«Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. В рамках процедуры выбора поставщика будет проведен конкурс», — сказал управляющий директор Domodedovo IT Services, единого провайдера IT-сервисов аэропорта Денис Ярыгин.