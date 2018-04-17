5 стран с самым лучшим геополитическим положением

Значение географического положения для мощи страны неумолимо даже в XXI веке — столетии ракет и информационных технологий. Ведь сила государства, в том числе экономическая, всё так же зависит от природных ресурсов, защищённости границ и соседства с удобными торговыми путями.

Как определить счастливчиков

Богатство полезными ископаемыми, благоприятный климат, естественная защита рубежей страны в виде гор или морей — это с точки зрения геополитики необходимые атрибуты мощного государства. Именно за наличие этого «арсенала» классик геополитической науки профессор Хэлфорд Маккиндер называл территорию северо-восточной части Евразии от Уральских гор до гор Кавказа «Осью истории». Учёный считал, что за Хартлендом, как он называл это пространство, будущее.

Однако, по мнению профессора, у «сердцевины» есть один существенный недостаток — отсутствие удобных выходов в Мировой океан, который вплоть до начала XX века был главным транспортным коридором. Именно поэтому, писал Маккиндер, страны «Оси» постоянно конфликтуют с соседями из «внутреннего полумесяца» — сплошь приморскими государствами, и во многом уступают морским державам — таким как Великобритания . [С-BLOCK]

Вместе с тем английский профессор предрекал, что постепенно — с развитием трансконтинентальных железных дорог — эпоха доминирования морских держав будет подходить к концу. Верным этот прогноз оказался лишь отчасти.

Ещё в конце XIX века был зафиксирован бум в развитии железнодорожного транспорта. Только за десять лет, с 1880 по 1890 годы, общая протяжённость рельс выросла на 245 тысяч километров, достигнув 617,3 тысячи. Активное строительство продолжилось и в следующем столетии, а к настоящему моменту железнодорожные пути буквально «изрисовали» всю Евразию. Благодаря этом, например, в 2017 году впервые товарные поезда смогли доехать из Китая в Лондон, Гамбург и Братиславу

Но еще в начале третьего тысячелетия появилось понимание, что полностью заменить корабли поезда не смогут. Сегодня доставка грузов по морям и океанам продолжает занимать львиную долю — до 75% — от общего объёма всех перевозок. Такой популярностью данный вид транспорта пользуется благодаря своей дешевизне и доступности, ради которых поставщики порой готовы терпеть низкую скорость доставки. К тому же попросту не все части света и континенты реально соединить железными дорогами. [С-BLOCK]

Казалось бы, Хартленду, окружённому горами с юга и востока и Ледовитым океаном с севера, в таких условиях навечно останется аутсайдером в геополитической борьбе с морскими державами. Однако на деле далеко не всё оказалось столь однозначно.

В последние годы большую популярность, особенно в странах «Оси», набирает идея организовать постоянное судоходство по Северному морскому пути — маршрут, который проходит по морям Северного Ледовитого океана. С учётом того, что доставить по нему груз из Китая в любую точку Европы можно практически в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал, этот путь в не таком далёком будущем может стать главной транспортной артерией планеты, а соседство с ним — главным геополитическим преимуществом.

Пятёрка выгодополучателей

США, Канады, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Северный морской путь — весьма перспективный проект в первую очередь для арктических государств: России Исландии . Само собой, интересен он и для стран Европы и Юговосточной-Азии. Но последние рассматривают маршрут в качестве выгодного транспортного коридора, тогда как северные страны за счёт развития СМП надеются упрочить своё геополитическое положение.

Однако такой шанс, наверняка, выпадет не всем из них. Например, Соединённые Штаты открыто высказывают свои претензии на Северный морской путь. Так, ранее командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что в Вашингтоне настаивают на открытом статусе СМП как международной транспортной артерии и претендуют на проведение здесь учений по обеспечению свободы мореплаваний. Но пожалуй, американцам только и остаётся, что настаивать, поскольку Северный морской путь пролегает достаточно далеко от берегов практические всех штатов Америки, кроме Аляски . [С-BLOCK]

А вот государства в непосредственной близости от СМП могут рассчитывать на большее. Так, северный сосед США — Канада — благодаря пути может рассчитывать на реанимацию своего проекта — Северо-Западного прохода. В настоящее время последний по степени освоения значительно уступает собрату, зато вполне может помериться с ним в перспективах.

Положительного эффекта от Северного морского пути ждут и в Норвегии. Там понимают, что сейчас в мире идёт борьба за стратегические коридоры, связывающие Европу и Азию, и готовы воспользоваться преимуществами одного из них. В Осло, например, не прочь построить отдельный бизнес на перенаправлении потока энергоресурсов и рассматривают возможность строительства терминалов для сжижения природного газа, который потом будут по СМП поставлять в Китай и Японию . [С-BLOCK]

Бьётся за доступ к Севморпути и Дания. Эта страна находится в конце маршрута и вполне может стать перевалочным пунктом, из которого доставленные товары будут перенаправляться по Европе. И с учётом того, что сотрудничество Копенгагена Москвы по Арктике всегда находилось на приличном уровне, несмотря на дрязги вокруг санкций, вероятность этого высока.

Однако у Дании есть конкурент — Германия . ФРГ благодаря строительству «Северных потоков» всё более становится похожа на монополиста-распределителя газа в Европе, и упускать свою выгоду от СМП Берлин так же не намерен. При этом с уверенностью можно говорить, что в перспективе грузов, идущих по этому маршруту, хватит на всех.

Главные же надежды на Северный морской путь возлагает Россия. Наша страна и так не обделена геополитическими бонусами. Например, обилием рек и морей, природных богатств, протяжённой территорией, по границам которой в большинстве своём расположились договороспособные и не агрессивные государства. [С-BLOCK]

Более того, основная часть территории государства — это тот самый Хартленд, о котором писал Маккиндер. А значит, в руках Москвы находятся практически все важные железнодорожные магистрали Евразии. Однако и на морские пути у России есть свои планы.

Для нас СМП — не просто кратчайший морской путь между Европой и Азией. Это ещё и оптимальный коридор между регионами — Европейской частью страны и Дальним Востоком. Более того, развитие пути автоматически означает развитие российских портов и инфраструктуры. Так что если предположить, что в будущем Северный морской путь будет конкурировать с судоходством через Суэцкий и Панамский каналы, то остальным странам нашему положению придётся лишь завидовать.

Почему за СМП будущее?

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин отметил, что перед страной стоит задача сделать Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике — по-настоящему конкурентной транспортной артерией с грузопотоком до 80 миллионов тонн в год. Достичь этот показатель планируется к 2025 году.

Пока же, по итогам 2017 года, объём грузоперевозок по СМП оказался равен 10,7 миллионам тонн. А годом ранее — 7,5 миллиона. [С-BLOCK]

Главным преимуществом маршрута является его длина. Так, через Северный морской путь дорога от Санкт-Петербурга до Владивостока почти вдове короче: чем через Суэцкий канал: 14 тысяч километров против 23,2 тысяч. Благодаря этому морским путём становится возможно доставить груз не медленнее, чем по железной дороге, но сделать это дешевле.

Главный же недостаток — суровые погодные условия. Навигация на СМП возможна 2-4 месяца в году, и лишь использование ледоколов позволяет проводить по пути судна круглогодично. Однако постепенное уменьшение ледяного покрова даёт надежду, что период свободной навигации станет длиннее.