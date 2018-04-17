Власти Крыма намерены обсудить на ЯМЭФ создание железной дороги от Керчи до Симферополя 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма совместно с представителями правительства РФ и экспертами планируют в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) обсудить экономическую эффективность строительства новой железной дороги от Керчи до Симферополя через город Белогорск. Об этом сообщил журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов.
В ноябре 2017 года власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу протяженностью 215 километров от Керчи до Симферополя через Белогорск. Предложение построить магистраль вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма. В настоящее время железная дорога от Керчи до Симферополя проходит через город Джанкой на севере полуострова.
"Я думаю, что в рамках Ялтинского форума совещание проведем [на тему целесообразности строительства новой железной дороги]", — сказал он. «Логично предположить, что она [железная дорога] нужна — удобнее заходить из Керчи в Симферополь [через Белогорск], а не идти через Джанкой», — пояснил глава республики. При этом он затруднился с оценкой, во сколько обойдется реализация проекта, отметив, что «пока нет результатов, которые можно было озвучить».
Согласно предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 км составит 35 млрд рублей. По данным газеты «Ведомости», строительство железных дорог в Крыму может потребовать еще 100 млрд рублей.
По мнению разработчиков проекта концепции, строительство новой железной дороги можно организовать «в едином транспортном коридоре» с федеральной трассой «Таврида», которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся Крымским мостом, уточнили в Министерстве экономического развития Крыма. Власти полагают, что для строительства железной дороги «могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных (концессионных) облигаций».
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.