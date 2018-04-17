Власти Крыма намерены обсудить на ЯМЭФ создание железной дороги от Керчи до Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Власти Крыма совместно с представителями правительства РФ и экспертами планируют в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) обсудить экономическую эффективность строительства новой железной дороги от Керчи до Симферополя через город Белогорск. Об этом сообщил журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов.

В ноябре 2017 года власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу протяженностью 215 километров от Керчи до Симферополя через Белогорск. Предложение построить магистраль вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма. В настоящее время железная дорога от Керчи до Симферополя проходит через город Джанкой на севере полуострова.

"Я думаю, что в рамках Ялтинского форума совещание проведем [на тему целесообразности строительства новой железной дороги]", — сказал он. «Логично предположить, что она [железная дорога] нужна — удобнее заходить из Керчи в Симферополь [через Белогорск], а не идти через Джанкой», — пояснил глава республики. При этом он затруднился с оценкой, во сколько обойдется реализация проекта, отметив, что «пока нет результатов, которые можно было озвучить».

Согласно предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 км составит 35 млрд рублей. По данным газеты «Ведомости», строительство железных дорог в Крыму может потребовать еще 100 млрд рублей.

По мнению разработчиков проекта концепции, строительство новой железной дороги можно организовать «в едином транспортном коридоре» с федеральной трассой «Таврида», которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся Крымским мостом, уточнили в Министерстве экономического развития Крыма. Власти полагают, что для строительства железной дороги «могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных (концессионных) облигаций».