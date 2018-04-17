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Собянин поручил разобраться с проблемой записи к врачам поликлиник в Москве
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Собянин поручил разобраться с проблемой записи к врачам поликлиник в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разобраться с проблемой записи пациентов к врачам узкой специальности и создать понятную систему контроля за записью в московские поликлиники.
"Жители жалуются, что не всегда вовремя могут записаться к узким специалистам, врачам. К сожалению, у нас система мониторинга ЕМИАС не позволяет четко выделить проблемные зоны записи, проблемных врачей, к которым трудно записаться. Я просил разобраться с этим вопросом, надо создать четкую, понятную систему контроля за записью к врачам узкой специальности", — сказал мэр во вторник на заседании президиума правительства города.
Ранее сообщалось, что власти Москвы разрабатывают систему, в которой пациент может пожаловаться на невозможность записи к врачу в конкретный временной период.
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