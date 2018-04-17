Более 130 «точек» нанесли на карту общегородского субботника в Вологде

Разноцветными «точками» обозначены территории, которые предстоит очистить от мусора и прошлогодней листвы. Сейчас их более 130, самые заметные — общественные пространства, места отдыха, скверы и парки. Массовая уборка города стартует 21 апреля одновременно в разных микрорайонах города.

За определенной группой участников закреплен «свой» цвет, карта наглядно отражает распределение сил. В субботнике примут участие городские власти, депутаты, единороссы , ТОСы, образовательные учреждения, управляющие компании и организации.

Трудовые коллективы также выйдут на общегородской субботник, предприятия и организации сами выбирают территории, на которых они хотят навести порядок.

Жители тоже могут воспользоваться

картой субботника

— посмотреть, где в микрорайоне будет проводиться уборка и присоединиться. В Вологде очистят берега водоемов, территории у памятников и мемориалов, пешеходные дорожки с газонами, дворовые территории.

«Сейчас заявки на участие в субботнике подали около 130 организаций, а также 16 управляющих компаний и 23 ТОСа. Приглашения они получили заблаговременно, некоторые участники подали заявки самостоятельно, не дожидаясь массовой рассылки. Территории распределили по желанию, ориентировались также на близость к месту расположения организации. Принять участие в общегородском субботнике могут все желающие, обращаться следует в управляющие компании, Центры по работе с населением или в департамент», — рассказали в Департаменте городского хозяйства Вологды.

Карту субботника дополнят в соответствии с поданными заявками, сообщить о своем желании поучаствовать в уборке города и получить все разъяснения можно по телефону — 72-15-34. В день общегородского субботника вывоз мусора и смета организуют городские власти, на полигон он будет приниматься бесплатно, инвентарем для уборки обеспечат при необходимости.

Добавим, что в субботу, 21 апреля, будет дан и старт двухмесячнику благоустройства, который продлится до 21 июня. В течение этого времени Вологда будет готовится к Дню города, помимо уборки, запланированы высадки деревьев и цветов.