Дембеле хочет покинуть «Тоттенхэм»

Бельгийский полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле намерен сменить клуб, сообщает Independent.

По сведениям издания, футболист хочет попробовать себя в другом чемпионате. Скорее всего, он отправится на заработки в Китай

Ранее наставник «шпор» Маурисио Почеттино назвал Дембеле одним из самых невероятных талантов в истории футбола.

В этом сезоне 30-летний Дембеле провел за «Тоттенхэм» 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.