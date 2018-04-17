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Дембеле хочет покинуть «Тоттенхэм»
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Дембеле хочет покинуть «Тоттенхэм» 

Soccer News 23 минуты назад
Фото: Soccer News
Бельгийский полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле намерен сменить клуб, сообщает Independent.
По сведениям издания, футболист хочет попробовать себя в другом чемпионате. Скорее всего, он отправится на заработки в Китай.
Ранее наставник «шпор» Маурисио Почеттино назвал Дембеле одним из самых невероятных талантов в истории футбола.
В этом сезоне 30-летний Дембеле провел за «Тоттенхэм» 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
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