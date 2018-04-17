Предприниматели предложили упростить порядок участия в госзакупках 

Аукцион «для своих»В 2017 году объем закупок у малых и средних компаний в стране вырос практически на треть по сравнению с 2016-м. И немалую роль в этом сыграли контракты, претендовать на которые могут только субъекты МСП. Как утверждает руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, увеличение доли квотируемых закупок позволит «убить сразу двух зайцев». Помимо того, что еще больше «малышей» смогут получить за свои товары и услуги бюджетные деньги, на рынке станет меньше непрозрачных контрактов, необоснованно заключенных с единственными поставщиками. Следует пояснить, что федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок (44-ФЗ) позволяет государственным и муниципальным заказчикам, соблюдая определенные условия, определять исполнителей работ стоимостью до ста тысяч рублей без конкурентных процедур. И нередко чиновники, руководствуясь какими-то личными соображениями, делят один крупный «лот» на несколько мелких. Часто так поступают, к примеру, сотрудники управления городского хозяйства администрации города Пскова. Из года в год город дробит крупные контракты по содержанию объектов зеленого хозяйства на несколько договоров стоимостью до ста тысяч рублей. Начальник УГХ региональной столицы регулярно платит штрафы за нарушение требований 44-ФЗ, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, но ситуация не меняется. В начале этого года чиновника опять привлекли к административной ответственности. — Решение заказчика, связанное с самостоятельным определением исполнителя, должно быть обосновано, — поясняет Ольга Милонаец. — К примеру, чиновникам нужно как можно скорее отремонтировать просевший асфальт. Если стоимость дорожных работ не превышает ста тысяч рублей, здесь действительно целесообразно заключить договор без конкурса и выиграть тем самым несколько недель. Однако работы по озеленению городских дворов, площадей и улиц являются плановыми. Во всех случаях у сотрудников управления городского хозяйства было достаточно времени, чтобы провести конкурентные процедуры. Объединить лотыПри этом к специализированным государственным и муниципальным закупкам, участниками которых являются только субъекты МСП и социально ориентированные НКО, непрозрачные мелкие договоры не относятся. И многие заказчики не смогут увеличить долю квотируемых торгов с 15 до 30 процентов, не отказавшись от необоснованного дробления крупных контрактов, отмечает руководитель Псковского УФАС. Ведь множество товаров и услуг государственным и муниципальным органам власти поставляют крупные предприятия, не имеющие на рынке конкурентов среди МСП. В то же время един-ственными поставщиками, исполняющими работы стоимо-стью до ста тысяч рублей, являются, как правило, малые предприятия. На многих рынках раздробленные контракты станут един-ственным резервом, который позволит выполнить квоту. Но для этого их придется вновь объединить в единый «лот». — За невыполнение квоты должностному лицу грозит крупный штраф — 50 тысяч рублей, — продолжает Ольга Милонаец. — За необоснованное заключение договора с единственным по-ставщиком в законодательстве тоже предусмотрен штраф до50 тысяч рублей, но здесь достаточно сложно выявить нарушение и привлечь заказчика к ответственности. Такие небольшие контракты не выкладываются в открытый доступ. Как правило, случаи, когда бюджетные «лоты» дробят необоснованно, попадают в поле зрения антимонопольных органов только по итогам плановых и внеплановых проверок прокуратуры, счетной палаты. Что же касается выполнения квоты, здесь государственных заказчиков регулярно проверяет УФАС, а муниципальных заказчиков — контрольное управление администрации области. Закупка выделки не стоитПо мнению члена Союза предпринимателей Новгородской области, директора консалтингового и кадрового агентства Юлии Ротановой, государственные заказчики смогут выполнить увеличенную квоту за счет малых компаний, которые являются родственными структурами крупного бизнеса и создаются специально для участия в аукционах «только для МСП». А чтобы в систему госзакупок пришел реальный малый и средний бизнес, необходимо существенно упростить порядок участия «малышей» в бюджетных торгах. — Сейчас компании необходимо собрать несколько килограммов бумаг, получить несколько электронных цифровых подписей, нанять на работу сотрудников, которые будут заниматься исключительно формированием и сопровождением пакета закупочных документов, — комментирует ситуацию Юлия Ротанова. — Понятно, что небольшой компании со штатом в пять человек эти условия выполнить очень сложно. С учетом того, что для большинства государственных и муниципальных закупок характерна постоплатная система расчетов, да еще требуется предоставить заказчику какой-то процент от начальной цены контракта в качестве обеспечения, все чаще новгородским малым предприятиям эти усилия кажутся неоправданными. Не следует забывать и про растущую задолженность бюджетных заказчиков перед поставщиками. Наша компания, например, полтора года назад перестала участвовать в государственных и муниципальных торгах. В середине этого года вступят в силу поправки в федеральный закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ). Согласно этому документу, государственные корпорации, предприятия естественных монополий и другие заказчики, приближенные к государству, не смогут требовать обеспечения контрактов стоимостью до пяти миллионов рублей. — Такие закупки, безусловно, станут более привлекательными для субъектов малого и среднего бизнеса, — соглашается Юлия Ротанова. — Но хотелось бы, чтобы отмена обеспечения для не слишком дорогостоящих контрактов распространялась не только на 223-ФЗ, но и на 44-ФЗ. Серьезные штрафы за несерьезные нарушенияНебольшое новгородское предприятие, которое занимается производством спецодежды и упаковки, регулярно участвует в государственных и муниципальных закупках. Его руководитель, член Союза предпринимателей Новгородской области Владимир Кузьмин разработал вместе с коллегами целый комплекс предложений по усовершенствованию законов о контрактной системе в сфере закупок и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. — Согласитесь, это неправильно, когда госкорпорация в рамках 223-ФЗ может объявить конкурс на поставку товаров, указать ассортимент, очень сжатые сроки и очень высокие штрафы за срыв сроков, но не указать при этом количество товара, — приводит пример Владимир Кузьмин. — Очевидно, что такая закупка рассчитана на конкретного исполнителя, знающего, что и когда он должен будет поставить. А другой поставщик, такой информацией не обладающий, участвовать в конкурсе не рискнет, чтобы не платить потом штрафы. И это — лишь одно из огромного количества несовершенств 223-ФЗ и 44-ФЗ, которые требуют исправления. Владимир Кузьмин предлагает дополнить систему подготовки госзаказа экспертной независимой организацией, которая займется беспристрастным описанием продукции, являющейся предметом договора. А также создать орган, который будет самостоятельно отслеживать коррупционные признаки в заявках и передавать эту информацию в антимонопольную службу, не дожидаясь жалоб от пострадавших игроков рынка. Вменить эту функцию, по мнению новгородских предпринимателей, можно государственной структуре, общественным или отраслевым объединениям. — Кроме того, необходимо ликвидировать лазейки, которые не позволяют вовлекать реальный малый и средний бизнес в поставку товаров и услуг в рамках 223-ФЗ. Сейчас эти заказы уходят дочерним малым предприятиям, поскольку заказчик вполне законно может прописать излишне конкретные требования к используемым материалам, иногда даже с указанием поставщика, слишком короткие сроки исполнения договора, серьезные санкции за несущественные нарушения. Эти и другие предложения я передал депутатам, представляющим в Госдуме РФ Новгородскую область. Надеюсь, законодатели прислушаются к мнению новгородского малого бизнеса.