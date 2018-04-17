Сергей Собянин заявил, что малый бизнес может компенсировать 50 процентов затрат на участие в выставках

Ежегодно проводится тысяча экспозиций, в них принимают участие семь миллионов экспертов из разных городов и стран мира.

Во вторник, 17 апреля, на заседании президиума правительства Москвы был утвержден порядок субсидий для малого и среднего бизнеса, пожелавших участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях.

— Малый и средний бизнес играет все большую роль в экономике Москвы . Надо наращивать меры поддержки, — заявил глава города Сергей Собянин

Как доложил председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Сергей Беднов, ежегодно проводится тысяча экспозиций, в них принимают участие семь миллионов экспертов из разных городов и стран мира. Москва — лидер по числу экспозиций за год.

— Промышленные смотры способствуют продвижению на рынок отечественных товаров, — отметил он.

Его мнение подтвердил генеральный директор ООО «Некс-Т» Владимир Крикушенко. По его словам, участие в коллективном стенде помогло предприятию выйти на подписание новых договоров.

— Нам бы потребовались долгие годы, но за год мы увеличили мощности своего предприятия, — отметил он. — Участие в выставках — очень полезный опыт. Это важная мера поддержки, нам она дала хороший результат.

В свою очередь, директор «НВП „Астрафарм“ Евгений Данилин рассказал, что его предприятие поучаствовало в девяти выставках, общий бюджет на экспозиции составил около двух миллионов рублей.

— Поддержка правительства Москвы будет существенной, если город компенсирует часть затрат, — он отметил интерес представленной им компании к участию в различных выставках и выходу на зарубежные рынки.

Как сообщил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин , с 2016 года действует программа организации коллективных стендов под брендом „Сделано в Москве“. Она направлена на вывод столичных компаний на внешние и внутренние рынки.

— Город субсидирует участие московских компаний в крупных российских и зарубежных выставках, — сказал он.

Согласно новому постановлению, максимальный размер субсидии для одного субъекта малого и среднего бизнеса в течение финансового года составит 50 процентов от суммы документально подтвержденных затрат. Город компенсирует до 350 тысяч рублей за участие в российских и до 700 тысяч рублей в зарубежных экспозициях.

— Отбор компаний на получение субсидий будет проводиться по следующим критериям: по размеру средней заработной платы сотрудникам компании, ее налоговым отчислениям и доли собственных средств в финансовых затратах на экспозицию, — отметил Алексей Фурсин.

— Смотрите, как новшество будет внедряться, при необходимости доработаем его с бизнесом, — поддержал инициативу Сергей Собянин.

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