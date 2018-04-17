С. Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в виде компенсаций до 50% затрат на участие в выставках и конгрессах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Динамика развития малого бизнеса в Москве впечатляющая. Наращиваем меры поддержки. Решили компенсировать малому и среднему бизнесу половину затрат на участие в выставках, ярмарках, конгрессах, которое помогает им продвигаться и выходить на новые рынки», — написал мэр.