С. Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в виде компенсаций до 50% затрат на участие в выставках и конгрессах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Динамика развития малого бизнеса в Москве впечатляющая. Наращиваем меры поддержки. Решили компенсировать малому и среднему бизнесу половину затрат на участие в выставках, ярмарках, конгрессах, которое помогает им продвигаться и выходить на новые рынки», — написал мэр.
Ранее сообщалось, что столичные власти утвердили порядок предоставления субсидий из бюджета города в целях возмещения части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях малого и среднего бизнеса. Максимальный размер субсидии для одного субъекта малого и среднего бизнеса в течение одного финансового года составит 50% от суммы документально-подтвержденных затрат на указанные цели, но не более 350 тыс. руб. для мероприятий в России и не более 700 тыс. руб. для мероприятий за рубежом.