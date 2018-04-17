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Чиновник рассказал, почему на омских дорогах появляются ямы
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Чиновник рассказал, почему на омских дорогах появляются ямы 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 17 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая ремонту дорог. В ней принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель.
Чиновник сообщил, что специальная комиссия проверит магистрали, которые отремонтировали в 2017 году. Фрикель также рассказал, почему на омских дорогах появляются ямы.
«Весной на дорогах возникают дефекты. Влияют низкие температуры. Основание на некоторых магистралях не выдерживает нормативные нагрузки. Ещё подрядчики не всегда соблюдают технологии — завозят некачественные материалы. Стройконтроль не всегда может обнаружить недостатки. Весной всё проявляется», — заявил Александр Фрикель.
Чиновник также добавил, что при ремонте дорог необходимо использовать новые технологии и смеси, чтобы получилось более долговечное и безопасное покрытие.
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