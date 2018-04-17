Победителей фестиваля социальной рекламы «Я выбираю жизнь» наградят в Котельниках в конце апреля

Награждение победителей фестиваля социальной рекламы «Я выбираю жизнь!» состоится в городском округе Котельники в конце апреля, рассказала глава Котельников Ирина Польникова

Церемония награждения победителей третьего городского фестиваля социальной рекламы состоится 25 апреля в доме культуры «Белая Дача».

В этом году поступило более 50 заявок от творческих коллективов, дошкольных образовательных учреждений, общественных и муниципальных организаций. Также жители города могли подать заявку индивидуально

— Ирина Польникова.

Глава Котельников добавила, что конкурс проходил в трех номинациях: видеоролик «За здоровый образ жизни!», плакат «Здоровые Котельники — здоровое будущее!», информационный буклет «Мое будущее в моих руках!».

В рамках церемонии награждения будут работать фотозоны,

мастер-классы

для школьников от детского туроператора, анимационная площадка, секции на различные тематики. Также состоится конкурс агитбригад, в ходе которого учащиеся школы представят свои

7-минутные

выступления на тему здорового образа жизни. Планируется, что в мероприятии примут участие более 350 человек, рассказала Польникова.