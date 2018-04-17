Победителей фестиваля социальной рекламы «Я выбираю жизнь» наградят в Котельниках в конце апреля 

Награждение победителей фестиваля социальной рекламы «Я выбираю жизнь!» состоится в городском округе Котельники в конце апреля, рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
Церемония награждения победителей третьего городского фестиваля социальной рекламы состоится 25 апреля в доме культуры «Белая Дача».
В этом году поступило более 50 заявок от творческих коллективов, дошкольных образовательных учреждений, общественных и муниципальных организаций. Также жители города могли подать заявку индивидуально
— Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что конкурс проходил в трех номинациях: видеоролик «За здоровый образ жизни!», плакат «Здоровые Котельники — здоровое будущее!», информационный буклет «Мое будущее в моих руках!».
В рамках церемонии награждения будут работать фотозоны,
мастер-классы
для школьников от детского туроператора, анимационная площадка, секции на различные тематики. Также состоится конкурс агитбригад, в ходе которого учащиеся школы представят свои
7-минутные
выступления на тему здорового образа жизни. Планируется, что в мероприятии примут участие более 350 человек, рассказала Польникова.
Фестиваль «Я выбираю жизнь» — лауреат премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и дважды призер международного конкурса корпоративных и студенческих проектов. Он проводится на территории Котельников третий год подряд при поддержке администрации городского округа и студенческого совета филиала «Котельники» государственного университета «Дубна». Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек в подростковой среде.