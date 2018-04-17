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Москвич около двух лет «торговал» телефонными разговорами россиян
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Москвич около двух лет «торговал» телефонными разговорами россиян 

360tv.ru 1 час назад
Московские следователи завели уголовное дело по трем статьям: «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки» и «Подделка, изготовление и использование поддельных документов и печатей» против создателя схемы, по которой он безнаказанно мог слушать телефонные разговоры россиян. Об этом сообщили на сайте столичного Следственного управления СК РФ.
Следователи установили, что 33-летний мужчина с 2016 года изготавливал поддельные решения суда о получении информации о телефонных звонках абонентов. Делал он это с помощью фейковой гербовой печати одного из судов Москвы.
Потом он показывал поддельные документы и получал информацию на электронном носителе о соединениях людей, которые его интересовали. Также он пытался сделать на этом бизнес — передавал информацию другим людям.
По мнению следователей, от рук злоумышленника могли пострадать сотни человек.
В начале апреля стало известно, что в интернете продают удостоверения журналистов. Такой документ можно купить за пять тысяч рублей. С ним можно пойти не только на любое мероприятие, но и получить в подарок специальный пропуск на автомобиль — так, по крайней мере, говорят пользователи в Instagram от имени московского сетевого издания федеральной газеты «Российские новости».
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