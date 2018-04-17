На общегородской субботник вышли 14 апреля жители района Богородское

Основные работы по благоустройству территории прошли на Бульваре Рокоссовского и в народных парках Богородского

В минувшую субботу в столице состоялся первый общегородской субботник. Не обошло стороной это ежегодное весеннее мероприятие и район Богородское. Тысячи жителей, учащиеся различных образовательных учреждений, сотрудники предприятий и районных служб приняли участие в приведении территорий в порядок.

Возле каждой школы или колледжа района Богородское в этот день можно было увидеть учащихся и педагогов, которые красят заборы, прогребают газоны, выносят мусор, отмывают оконные рамы. Младшим школьникам и воспитанникам детсадов в работе зачастую помогали мамы и папы, бабушки и дедушки. Словом работа шла дружно и весело.

Но основные работы состоялись на территориях народных парков района. Так в Синичкином сквере убирались муниципальные депутаты, а также коммунальные службы. В парке «Янтарная горка» — десятки студентов железнодорожного колледжа №52 и представители управы, а вот на Бульваре Маршала Рокоссовского и вовсе собралось несколько сотен человек, которые промыли и очистили всю главную улицу района. Большое количество мусора было вывезено также с улицы Просторная и парка, который расположен на Краснобогатырской улице.

Напомним, что 21 апреля в Москве пройдет еще один общегородской субботник. В Богородском основные работы пройдут на территории национального парка «Лосиный остров». Жители Богородского очистят от мусора, скопившегося за зиму территорию при входе в парк возле Богатырского моста и пруда Казенка, а также на территории от Погонного проезда д. 5 до Кадетского корпуса.

Автор фото Дмитрий Калмыков