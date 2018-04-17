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В Москве обсудят экономическое развитие стран Содружества
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В Москве обсудят экономическое развитие стран Содружества 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
17 апреля в Москве состоится заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, члены которого обсудят выполнение Стратегии экономического развития стран-участниц Содружества и план мероприяий по реализации ее третьего этапа, рассчитанного на 2016-20 годы, сообщается на интернет-портале СНГ.
Кроме того, участники заседания планируют рассмотреть основные целевые макроэкономические показатели развития экономики участников СНГ за 2017 год, первоочередные мероприятия в рамках сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии и в области медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн и членов их семей.
Участники мероприятия обсудят и гармонизацию национальных систем организации воздушного движения и реализацию Конвенции о приграничном сотрудничестве.
На заседании будет определена повестка 78-го заседания Экономического совета СНГ.
В повестку дня войдут рассмотрение сошлашений о профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса, вопросы о борьбе с деградацией сельскохозяйственных земель.
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