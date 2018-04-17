Семейная пара заплатит более полмиллиона за торговлю фальшивыми духами в Саратове

По данным областной прокуратуры, с июля 2016 года по январь 2017 года семейная пара осуществляла продажу контрафактной парфюмерной и косметической продукции на территории Саратова . Молодые предприниматели пускали в продажу парфюм таких мировых брендов как «Шанель», « Кристиан Диор », «Лакост». В конечном итоге преступная деятельность семейной пары была пресечена сотрудниками правоохранительных органов

Фрунзенский районный суд Саратова назначил 28-летнему подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а его благоверной — штраф в размере 260 тысяч.

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