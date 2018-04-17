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Семейная пара заплатит более полмиллиона за торговлю фальшивыми духами в Саратове
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Семейная пара заплатит более полмиллиона за торговлю фальшивыми духами в Саратове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным областной прокуратуры, с июля 2016 года по январь 2017 года семейная пара осуществляла продажу контрафактной парфюмерной и косметической продукции на территории Саратова. Молодые предприниматели пускали в продажу парфюм таких мировых брендов как «Шанель», «Кристиан Диор», «Лакост». В конечном итоге преступная деятельность семейной пары была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Фрунзенский районный суд Саратова назначил 28-летнему подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а его благоверной — штраф в размере 260 тысяч.
Фото: pixabay.com
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