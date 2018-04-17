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Улицу Ленина ждет капитальный ремонт: появятся новые тротуары, велодорожка, а, возможно, и полоса А
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Улицу Ленина ждет капитальный ремонт: появятся новые тротуары, велодорожка, а, возможно, и полоса А 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В ближайшие годы на участке улицы Ленина от пересечения с Республикой до примыкания к Мориса Тореза пройдет капитальный ремонт. Сейчас департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени ищет специалистов, которые разработают проектно-сметную документацию для предстоящих работ. На эту цель из городского бюджета выделено 6,7 млн рублей. Заказчик планирует провести капитальный ремонт поэтапно — без перерыва движения по существующей дороге.
В перспективе на улице Ленина могут появиться не только велосипедные дорожки, но и выделенная полоса для движения общественного транспорта. Целесообразность последней пока не определена, ее предстоит согласовать со специалистами городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. На улице, судя по техническому заданию к проекту, планируют установить новый бордюрный камень, велопарковки и малые архитектурные формы. — Речь идет не только о замене сетей и асфальта, а о комплексном ремонте улицы. Важно, чтобы и другие хозяйствующие субъекты подключились к благоустройству. Один из примеров — это реконструкция небольшого сквера возле общежития ТИУ. Там исчезнет забор, появится умная остановка, дополнительные малые архитектурные формы. На улице Ленина тоже важно все учесть, чтобы территории стали более функциональными, — рассказали в администрации Тюмени.
В проекте капитального ремонта улицы Ленина заказчик просит предусмотреть затраты на компенсации за снос зеленых насаждений, объектов недвижимости и изъятие земельных участков.
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