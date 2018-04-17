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Льготникам в Подмосковье выделены лекарства на 3,7 миллиарда рублей
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Льготникам в Подмосковье выделены лекарства на 3,7 миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. С начала года подмосковным льготникам вписаны более 800 тысяч льготны рецептов на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"С начала 2018 года более 800 тысяч льготных рецептов на общую сумму 3,7 миллиарда рублей отпущено в Подмосковье. По ним лекарства смогли получить жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан", — сказала Забралова, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Как указывается в нем, на территории Московской области в настоящий момент проживает более 660 тысяч человек, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В их число, в частности, входят люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. В 2016-2017 гг. более 375 тысяч льготников смогли получить необходимые лекарства, в этом году планируется обеспечить лекарствами более 400 тысяч жителей данной категории.
Получить медикаменты по бесплатным рецептам в Подмосковье можно более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла.
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