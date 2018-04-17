Льготникам в Подмосковье выделены лекарства на 3,7 миллиарда рублей

"С начала 2018 года более 800 тысяч льготных рецептов на общую сумму 3,7 миллиарда рублей отпущено в Подмосковье . По ним лекарства смогли получить жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан", — сказала Забралова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как указывается в нем, на территории Московской области в настоящий момент проживает более 660 тысяч человек, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В их число, в частности, входят люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. В 2016-2017 гг. более 375 тысяч льготников смогли получить необходимые лекарства, в этом году планируется обеспечить лекарствами более 400 тысяч жителей данной категории.

Получить медикаменты по бесплатным рецептам в Подмосковье можно более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла.