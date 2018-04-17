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Более 800 тыс. льготных рецептов отпустили в Подмосковье с начала 2018 года
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Более 800 тыс. льготных рецептов отпустили в Подмосковье с начала 2018 года 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Льготников в Подмосковье с начала 2018 года обеспечили медикаментами более чем по 800 тысячам рецептов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«С начала 2018 года более 800 тысяч льготных рецептов на общую сумму 3,7 миллиарда рублей отпущено в Подмосковье. По ним лекарства смогли получить жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан», — сказала Забралова.
На территории Московской области в настоящий момент проживает более 660 тысяч льготников, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В их число, в частности, входят люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными заболеваниями.
Как отметил в свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, обеспечение граждан доступными лекарственными препаратами является одним из ключевых направлений деятельности ведомства. В 2016-2017 годах более 375 тысяч льготников смогли получить необходимые лекарства.
«В этом году мы планируем обеспечить более 400 тысяч жителей данной категории», — добавил Марков.
По словам министра, льготники-жители Подмосковья могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла.
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