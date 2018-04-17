Более 800 тыс. льготных рецептов отпустили в Подмосковье с начала 2018 года

«С начала 2018 года более 800 тысяч льготных рецептов на общую сумму 3,7 миллиарда рублей отпущено в Подмосковье. По ним лекарства смогли получить жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан», — сказала Забралова.

На территории Московской области в настоящий момент проживает более 660 тысяч льготников, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В их число, в частности, входят люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными заболеваниями.

Как отметил в свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , обеспечение граждан доступными лекарственными препаратами является одним из ключевых направлений деятельности ведомства. В 2016-2017 годах более 375 тысяч льготников смогли получить необходимые лекарства.

«В этом году мы планируем обеспечить более 400 тысяч жителей данной категории», — добавил Марков.

По словам министра, льготники-жители Подмосковья могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла.