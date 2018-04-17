Житель Чувашии благодарит полицейских за розыск без вести пропавшего родственника

В начале апреля текущего года житель Алатыря не вернулся домой после работы, через два дня его родственники обратились в полицию. Было организовано прочесывание окрестностей: стражи порядка предполагали, что с владельцем автомашины, у которого были проблемы со здоровьем, могло произойти несчастье.

В розыске мужчины, который выехал на работу на своем автомобиле и пропал, был задействован практически весь личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». Его искали всю ночь. В ходе мероприятий автомобиль алатырца был замечен в городе, вскоре было установлено и местонахождение самого без вести пропавшего. К счастью, с ним все было в порядке, мужчина просто забыл предупредить родных, чтобы те не беспокоились.

В своем письме родственник горожанина выражает благодарность сотрудникам МО МВД России «Алатырский» А. Варыгину, А. Уткину, Д. Пестрикову и П. Долгову «за трудолюбие и добросовестное выполнение служебного долга».