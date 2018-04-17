Ещё
Житель Чувашии благодарит полицейских за розыск без вести пропавшего родственника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Чувашии благодарит полицейских за розыск без вести пропавшего родственника 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В начале апреля текущего года житель Алатыря не вернулся домой после работы, через два дня его родственники обратились в полицию. Было организовано прочесывание окрестностей: стражи порядка предполагали, что с владельцем автомашины, у которого были проблемы со здоровьем, могло произойти несчастье.
В розыске мужчины, который выехал на работу на своем автомобиле и пропал, был задействован практически весь личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». Его искали всю ночь. В ходе мероприятий автомобиль алатырца был замечен в городе, вскоре было установлено и местонахождение самого без вести пропавшего. К счастью, с ним все было в порядке, мужчина просто забыл предупредить родных, чтобы те не беспокоились.
В своем письме родственник горожанина выражает благодарность сотрудникам МО МВД России «Алатырский» А. Варыгину, А. Уткину, Д. Пестрикову и П. Долгову «за трудолюбие и добросовестное выполнение служебного долга».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проведена акция «Госуслуги проще, чем кажется!» В МВД по Республике Марий Эл стартовала акция «Не дай себя обмануть!» В Перми в структурном подразделении с допрофессиональной полицейской и военной подготовкой им. Я.А. Вагина школы 136 прошло торжественное мероприятие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю137
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа168
Крымский мост потроллил Украину152
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой83
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма131
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение