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Калининградские общественники проверят законность начисления платежей за тепло
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Калининградские общественники проверят законность начисления платежей за тепло 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Общественники проверят правильность и законность начисления платежей, которые «Калининградтеплосеть» планируют выставить калининградцам за апрель. Жители девятисот домов областного центра, где по техническим причинам не установлены общедомовые приборы учета, должны будут заплатить по нормативу за весь месяц.
В многоэтажках, где есть счетчики, калининградцы заплатят, исходя из количества потребленной энергии. Из-за теплой погоды отопительный сезон в Калининграде официально закончился на прошлой неделе.
Валентина Зосименко, руководитель общественной организации:
— Норматив, если у меня был рассчитан на 6,3 месяца. Норматив 0,24 гигокалорий на квадратный метр. Почему он остался, если утверждает «Теплосеть», что уже на 7 месяцев. Если норматив будет рассчитан действительно на 7 месяцев, то на 400-600 рублей меньше будут платить каждый месяц. Если у них остался норматив, как было в 2015 году, тут однозначно надо разбираться. Не изменив норматив, требуют оплаты не обосновано.
Калининградцев, оплачивающих счета по нормативу, обяжут заплатить за отопление за весь апрель
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