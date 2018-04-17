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На Ямале прокурорская проверка выявила нарушения в СИЗО №1
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На Ямале прокурорская проверка выявила нарушения в СИЗО №1 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники ямальской прокуратуру проверили условия содержания заключённых в следственном изоляторе № 1 в соответствии с законом.
В ходе проверки прокурор обнаружил нарушения режимных требований, материально-бытового обеспечения подозреваемых. Так например, кухонные рабочие не состояли в штате персонала исправительного учреждения, работали без санитарных книжек и не имели права находиться на территории охраняемого объекта.
В результате проверки заместитель прокурора автономного округа оформил представление об устранении нарушений в адрес начальника управления федеральной службы исполнения наказаний России по ЯНАО (УФСИН России). Начальство СИЗО уже привлечено к дисциплинарной ответственности.
Источник фотографии: bagnet.org
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