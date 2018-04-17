В Гааге запретили марихуану 

Несмотря на известную политику «толерантности к легким наркотикам» в Нидерландах, в центре Гааги, в районе железнодорожного вокзала и на крупных торговых улицах города запретили марихуану.
Такое решение было принято из-за многочисленных жалоб местных жителей и туристов на сильный запах и шумное поведение курящих, сообщает The Guardian. В кафе, где продают каннабис, уже начали раздавать листовки, предупреждающие о штрафах, которые ждут нарушителей. В отелях также появятся англоязычные версии листовок.
За соблюдением нового порядка следит полиция. Размер штрафа будут определять правоохранительные органы, но за первое привлечение курящие получат лишь предупреждение.
На данный момент марихуану легально продают в 503 заведениях, которые работают в 103 нидерландских городах.