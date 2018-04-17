В Гааге запретили марихуану

Несмотря на известную политику «толерантности к легким наркотикам» в Нидерландах , в центре Гааги , в районе железнодорожного вокзала и на крупных торговых улицах города запретили марихуану.

Такое решение было принято из-за многочисленных жалоб местных жителей и туристов на сильный запах и шумное поведение курящих, сообщает The Guardian . В кафе, где продают каннабис, уже начали раздавать листовки, предупреждающие о штрафах, которые ждут нарушителей. В отелях также появятся англоязычные версии листовок.

За соблюдением нового порядка следит полиция. Размер штрафа будут определять правоохранительные органы , но за первое привлечение курящие получат лишь предупреждение.

На данный момент марихуану легально продают в 503 заведениях, которые работают в 103 нидерландских городах.