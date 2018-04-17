В Можайском районе столицы почистили берег водоема

В рамках партийного проекта «Мы в вместе» провели экологическую акцию «Чистый Берег», цель которой — привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водных объектов на территории Москвы

Организатором и координатором акции выступает комиссия по экологической политике Московской городской Думы , исполнительный комитет местного отделения ВПП «Единая Россия» района Можайский ЗАО г. Москвы, ГБОУ Школа № 1400, управа и жилищник Можайского района, Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в г. Москве и Молодежная палата района Можайский ЗАО г. Москвы. Инициативные группы горожан, желающие принять участие в акции, были обеспечены перчатками, граблями, лопатами и мешками под мусор.

Что и требовалось доказать. Активно кричащее большинство в интернете, как всегда осталось дома неистово долбя по клавишам, рассуждая и осуждая всех и вся. Мы же, нашим коллективом единомышленников, продолжаем своё маленькое, но чистое дело.

Ежегодно из водоемов и рек Москвы вытаскивают до 30 тысяч тонн мусора, а в летнее время ежедневно до 10 тонн. Вы вдумайтесь пожалуйста в эту цифру.

Такое количество мусора — дело рук человеческих.

В дальнейшем продолжим добиваться решения ранее поднятого вопроса по очистке самого пруда расположенного по адресу: улица Кутузова д. 1.

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