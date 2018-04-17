Полуголая Рианна в уггах шокировала поклонников

Фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, США , вызвали неоднозначную реакцию поклонников в ее Instagram.

Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь. Певица дополнила образ высокими сапогами-уггами на каблуках.

Пользователи соцсети оставили негативные отзывы в комментариях под снимками Рианны.

«Я думала, это шутка! Ужас!» — писали одни.

«Это похоже на мешок для картошки», — прокомментировали другие.

«Шарпейчик», — не оставили без внимания публикацию русскоязычные пользователи.

Несмотря на это, фотографии Рианны в коричневом костюме собрали два миллиона лайков.

Более того, многие восторгались красотой певицы: «Такая сексуальная! Она украшает собой любой костюм».

В январе Рианну затравили в соцсетях за фотографию в шубе из натурального меха с окрашенным в красно-оранжевые цвета подолом и ботильонах Vetements, которую она разместила в своем Instagram. Под шубой на певице был очень открытый топ, который также привлек внимание пользователей. Юзер angelaputnot написал, что «в 2018 году все уже носят искусственный мех».