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Полуголая Рианна в уггах шокировала поклонников
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Полуголая Рианна в уггах шокировала поклонников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, США, вызвали неоднозначную реакцию поклонников в ее Instagram.
Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь. Певица дополнила образ высокими сапогами-уггами на каблуках.
Пользователи соцсети оставили негативные отзывы в комментариях под снимками Рианны.
«Я думала, это шутка! Ужас!» — писали одни.
«Это похоже на мешок для картошки», — прокомментировали другие.
«Шарпейчик», — не оставили без внимания публикацию русскоязычные пользователи.
Несмотря на это, фотографии Рианны в коричневом костюме собрали два миллиона лайков.
Более того, многие восторгались красотой певицы: «Такая сексуальная! Она украшает собой любой костюм».
В январе Рианну затравили в соцсетях за фотографию в шубе из натурального меха с окрашенным в красно-оранжевые цвета подолом и ботильонах Vetements, которую она разместила в своем Instagram. Под шубой на певице был очень открытый топ, который также привлек внимание пользователей. Юзер angelaputnot написал, что «в 2018 году все уже носят искусственный мех».
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