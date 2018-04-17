Где в Калининграде и области будут раздавать георгиевские ленточки?

Всего до 9 мая планируется раздать жителям и гостям региона 30 тысяч ленточек в Калининграде и других городах области

Калининград

Площадь Победы — 24 апреля — 7 мая с 17.00 до 19.00Площадь Маршала Василевского — 25 апреля — 9 мая с 17.00 до 19.00ТЦ Плаза — 25 апреля — 7 мая с 17.00 до 19.00Зоопарк —28 апреля, 29 апреля с 15.00 до 17.00ТЦ Мега на Озерова — 5 и 6 мая с 15.00 до 17.00 Ежедневно с 1 мая по 8 мая с 16.00 до 18.00Южный вокзалЗоопаркЦентральный Парк культуры и отдыхаПарк «Юность»Набережная озера Верхнее «Скейтвелопарк»Набережная озера НижнееСквер у Драматического театраМАУ «Молодежный центр», ул. Пугачева, 26а Балтийский муниципальный район

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, г. Балтийск, ул. Красной Армии — 25 апреля в 10.00, 9 мая в 10.00Площадка у ТЦ «Виктория», г. Балтийск, ул. Ленина — 24 апреля в 11.00, 8 мая в 10.00Площадка у ТЦ «Большая Семья», г. Балтийск, ул. Ленина, 65 — 24 апреля в 11.00, 8 мая в 10.00 4. Площадка у МУК КМЦ, г. Балтийск, ул. Ленинградская, 2 — 24 апреля в 11.00, 9 мая в 10.00 Багратионовский городской округ

Городская площадь г. Багратионовска, ул. Калининградская, 10 — 24 апреля и 9 маяПлощадь у КДЦ п. Нивенское, ул. Калининградская, 20 — 24 апреля и 9 маяТерритория мемориала п. Долгоруково, ул. Советская — 24 апреля и 9 маяПлощадь у школы п. Пятидорожное — 24 апреля и 9 маяУ школы п. Южный — 24 апреля и 9 маяПлощадь п. Корнево, 1 — 24 апреля и 9 маяГородской парк г. Багратионовска, ул. Утина — 24 апреля и 9 маяФОК г. Багратионовска, ул. Спортивная, 4 — 5 и 6 мая Гвардейский округ

Площадь победы, 1 — 26 апреля в течение дняУл. Тельмана, 6 — 3 мая в течение дня Гурьевский городской округ

г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а — 24 апреляп. Б. Исаково, Газетный переулок (Братская могила) — 26 апреляпос. Васильково — 4 маяшколы и Дома Культуры Гурьевского ГО — 24 апреля — 9 мая Гусевский городской округ

Городская площадь (ул. Победы) — 24 апреля с 16.00, 8 мая с 12.00, 9 мая с 10.00Сквер у лося (ул. Красноармейская) — 24 апреля с 16.00, 8 мая с 12.00, 9 мая с 10.00Городской музей (ул. Московская) — 8 мая с 12.00Аллея Славы (пр. Ленина) — 8 мая с 12.00Ул. З. Космодемьянской — 8 мая с 12.00 Зеленоградский округ

Центральная городская площадь, площадка у «Сквера королевы Луизы» — 7, 8 мая с 11.00 до 14.00, с 17.00 до 19.00Кинотеатр «Курортный», г. Зеленоградск, Курортный проспект, 11, центральная городская площадь, Площадь «Роза ветров», адресные выезды к ветеранам — 24 апреля — 9 мая в 11.00Образовательные организации муниципалитета, в рамках школьных тематических линеек, классных часов, «Вахты Памяти», участия в акции «Бессмертный полк» — 24 апреля — 9 мая с 10.00 до 14.00 Ладушкинский округ

ул. Победы, 12 — 24 апреля — 8 маяпер. Почтовый, 1 — 9 мая Мамоновский округ

Городской сквер (ул. Советская) — 24 апреля, 1 мая, 9 мая с 11.00 до 17.00Городская площадь (ул. Советская) — 24 апреля, 1 мая, 9 мая с 11.00 до 17.00Ул. Михайлицина — 24 апреля, 1 мая, 9 мая с 11.00 до 17.00Ул. Евсеева (площадка около Мамоновского ДК) — 24 апреля, 1 мая, 9 мая с 11.00 до 17.00 Неманский округ

Центральная площадь г. Немана — 24 апреля — 09 мая с 15.00 до 17.00Автостанция г. Немана — 24 апреля — 09 мая с 15.00 до 17.00Стадион «Неман» — 24 апреля — 09 мая с 15.00 до 17.00 Нестеровский район

п. Илюшино, ул. П. Нестерова — 30 апреля с 12.30 до 14.30 Пионерский городской округ

Ул. Вокзальная, 1 — 24 апреля с 15.00, 29 апреля с 13.00, 2 мая с13.00, 5 мая с 15.00, 9 маяУл. Комсомольская, 6 — 24 апреля с 15.00, 29 апреля с 13.00, 2 мая с 13.00, 5 мая с 15.00, 9 мая 3. Ул. Вокзальная, 5 — 24 апреля с 15.00, 29 апреля с 13.00, 2 мая с13.00, 5 мая с 15.00, 9 мая Полесский округ

ПТПТ — 7 маяКФ СПбГАУ — 7 маяОбщеобразовательные учреждения — 25 апреля — 7 маяКультурно-досуговые центры — 25 апреля — 7 мая 5. Центральная площадь г. Полесска — 9 мая Правдинский округ

Центральная площадь г. Правдинска и п. Железнодорожный, госучреждения, населенные пункты муниципалитета — 24 апреля — 9 мая Светловский городской округ

г. Светлый, ул. Калинина, 2, Дворец культуры

Светлогорский округ

Светлогорск, Калининградский проспект, Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии Раушена 14 апреля 1945 года — 25 апреля — 7 маяСветлогорск, Калининградский проспект, Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии Раушена 14 апреля 1945 года — 6 мая с 12.00Светлогорск, Калининградский проспект, Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии Раушена 14 апреля 1945 года — 9 мая с 10.00 Славский округ

Площадь г. Славска — 1 — 9 маяПамятник погибшим воинам п. Большаково —9 маяПлощадь п. Ясное — 8 маяСквер возле ДК п. Тимирязево — 8 мая Советский округ

г. Советск, площадь Ленина — 24 апреля с 12.00г. Советск ул. Победы-34 (открытая площадка перед МАУК ЦКД «Парус» — 24 апреля с 12.00г. Советск ул. Дружбы «Аллея воинов-интернационалистов», образовательные организации (школы, техникумы) — 24 апреля с 12.00г. Советск, площадь Ленина, ул. Победы, ул. Ленина — 28 апреля с 17.00г. Советск, площадь Ленина, ФОК «Дружба» —1 мая с 12.00г. Советск, площадь Ленина, ФОК «Дружба» — 5 мая с 13.00г. Советск, площадь Ленина — 9 мая с 9.00 Черняховский округ

г. Черняховск, пл. Ленина Торжественный флешмоб — 24 апреля с 15.00ул. Пушкина, 1 (памятник И. Д. Черняховского) — 2 мая с 15.00ул. Ленина,9 (памятная доска А. Т. Твардовскому) — 4 мая с 15.00г. Черняховск, пл. Ленина — 8 мая с 15.00 Янтарный округ

Памятник Советским воинам — 9 мая с 10.30