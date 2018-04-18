Москалькова снова обратится к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко

Ранее Москалькова направляла обращение Трампу с просьбой о помиловании летчика. Позднее она сообщала, что в полученном ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном ей по поручению Трампа 8 марта, сказано, что «законный приговор целиком основывался на представленных доказательствах» и «американские власти соблюдают своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью». Москалькова во вторник попросила Совфед обратиться к США для передачи Ярошенко в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

"Я вновь обращусь к Дональду Трампу с просьбой помиловать Константина Ярошенко… И то письмо, которое я получила от Трампа, не дает ответа или отказа по вопросу помилования. Возможно, аппарат госсекретаря не до конца разобрался в той формулировке, с которой я обращалась к президенту по поводу Константина Ярошенко. В своем письме я не вдаюсь в юридические подробности правового решения в отношении российского пилота. Я прошу совершить акт милости и гуманизма именно в рамках помилования, не оценивая вопросы законности и обоснованности вынесенного приговора", — сказала Москалькова в интервью газете «Известия»

Как отметила Москалькова, для помилования не нужно никакого основания, потому что оно является актом доброй воли главы государства. По ее словам, на практике помилование происходит из особого отношения к той или иной ситуации. По ее мнению, Ярошенко заслуживает этой милости, постольку он с 2011 года находится в местах лишения свободы в другом государстве.

"При этом родные и близкие не имеют возможности посещать его из-за географического положения и дороговизны билетов. Кроме того, большую тревогу вызывает и состояние его здоровья. Жена Константина, Виктория, которая была у меня на приеме, рассказывала, что сейчас он переживает глубокую депрессию. И наконец, то, что он находится вне Родины, конечно, сильно травмирует. Поэтому я призываю американского президента обратить внимание на эти аспекты дела Константина Ярошенко, и очень надеюсь на то, что он услышит этот призыв ", — сказала Москалькова.