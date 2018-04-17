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В Ставрополе развернули 20-метровую копию Знамени Победы
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В Ставрополе развернули 20-метровую копию Знамени Победы 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На Ставрополье стартовал автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая…», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед отправкой в путь участники акции, школьники и ветераны развернули у Вечного огня в Ставрополе 20-метровую копию Знамени Победы.
Отдав дань памяти погибшим воинам, ставропольцы передали 20-метровое полотнище участникам автопробега. В ближайшие три недели им предстоит объехать все районы Ставропольского края, более 100 городов и поселков, сообщается на сайте мэрии.
Завершится автопробег 8 мая в краевой столице на территории Ставропольского кадетского президентского училища.
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