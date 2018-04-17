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Минтруд предложил повысить пособие по безработице до прожиточного минимума
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Минтруд предложил повысить пособие по безработице до прожиточного минимума 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Ведомство также предлагает отменить требование предоставить справку о среднем заработке
Министерство труда выступило с предложением увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, сообщается на сайте ведомства.
«Предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной», — говорится в сообщении.
Увеличить размеры пособия предлагается за счет изменения порядка и условие его выплаты. В частности, с целью стимулирования безработных к активному поиску работы ведомство предлагает установить период выплаты пособия по безработице сроком в один год.
Ведомство также предлагает отменить требование предоставить справку о среднем заработке с последнего места работы. Кроме того, предлагается оказывать помощь в поиске работы выпускникам вузов до 25 лет.
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