Минтруд предложил повысить пособие по безработице до прожиточного минимума

Ведомство также предлагает отменить требование предоставить справку о среднем заработке

Министерство труда выступило с предложением увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, сообщается на сайте ведомства.

«Предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ , минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной», — говорится в сообщении.

Увеличить размеры пособия предлагается за счет изменения порядка и условие его выплаты. В частности, с целью стимулирования безработных к активному поиску работы ведомство предлагает установить период выплаты пособия по безработице сроком в один год.

Ведомство также предлагает отменить требование предоставить справку о среднем заработке с последнего места работы. Кроме того, предлагается оказывать помощь в поиске работы выпускникам вузов до 25 лет.