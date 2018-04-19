ВГСПУ и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве

Представители волгоградского педагогического университета и общественного движения «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве в области военно-патриотического и гражданского воспитания учащихся.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета молодежной политики, представители Юнармии в регионе станут наставниками для воспитанников из детских домов в рамках всероссийского проекта помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Он будет реализован на восьми пилотных площадках, в числе которых Волгоградская область . Специальную методику для работы юнармейцев университет разработает к сентябрю 2018 года.

Программа наставничества включает в себя несколько направлений деятельности юнармейцев при взаимодействии с сиротами: «Культура и творчество», «Спорт», «Добровольчество», «Патриотическая и поисковая работа», «Начальная военная подготовка», «Лагеря и сборы», «Профориентация».