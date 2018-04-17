Документы доктора исторических наук Александра Степанского пополнили Архивный фонд Москвы

Видный историк-архивист, специалист в области археографии и источниковедения. Александр Давидович внес значительный вклад в разработку теоретических и методических основ комплектования государственных архивов. Степанский — автор десятков статей, учебных пособий и программ лекционных курсов по вопросам археографии, награжден знаком «Почетный архивист».

Творческий раздел представлен авторефератами его диссертаций, учебными пособиями, планами и программами лекционных курсов, а также статьями и публикациями. Среди биографических материалов — документы преподавательской деятельности и участия в конференциях.