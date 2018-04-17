Ещё
Документы доктора исторических наук Александра Степанского пополнили Архивный фонд Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Документы доктора исторических наук Александра Степанского пополнили Архивный фонд Москвы 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Видный историк-архивист, специалист в области археографии и источниковедения. Александр Давидович внес значительный вклад в разработку теоретических и методических основ комплектования государственных архивов. Степанский — автор десятков статей, учебных пособий и программ лекционных курсов по вопросам археографии, награжден знаком «Почетный архивист».
Творческий раздел представлен авторефератами его диссертаций, учебными пособиями, планами и программами лекционных курсов, а также статьями и публикациями. Среди биографических материалов — документы преподавательской деятельности и участия в конференциях.
Главное архивное управление города Москвы: последние новости
Московские архивисты столицы приняли участие в общегородском субботнике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю138
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа172
Крымский мост потроллил Украину155
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой83
Коса Тузла стала федеральной собственностью24
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение