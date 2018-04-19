Миллиардер из РФ проиграл в суде яхту за $492 млн

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Лондонский суд постановил арестовать роскошную яхту стоимостью $492 млн, принадлежащую российскому миллиардеру, в попытке обеспечить одну из самых больших выплат по разводу в истории Великобритании , пишет Bloomberg

Судья Чарльз Хэддон-Кейв заявил на заседании, что Ахмедов перегнал свою яхту в Дубаи, пытаясь сделать так, чтобы она находилась «далеко за пределами досягаемости английского суда».

По словам судьи, бизнесмен пытался скрыть принадлежащее ему имущество, используя несколько принадлежащих ему компаний: он перерегистрировал судно на другую подконтрольную ему офшорную фирму. Хэддон-Кейв отметил, что предыдущие сделки с яхтой будут аннулированы.