Миллиардер из РФ проиграл в суде яхту за $492 млн 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Лондонский суд постановил арестовать роскошную яхту стоимостью $492 млн, принадлежащую российскому миллиардеру, в попытке обеспечить одну из самых больших выплат по разводу в истории Великобритании, пишет Bloomberg.
Суд постановил, что Фархад Ахмедов должен передать принадлежащую ему 115-метровую яхту Luna, которая в настоящее время конфискована в сухом доке в Дубае, его жене Татьяне Ахмедовой.
Судья Чарльз Хэддон-Кейв заявил на заседании, что Ахмедов перегнал свою яхту в Дубаи, пытаясь сделать так, чтобы она находилась «далеко за пределами досягаемости английского суда».
По словам судьи, бизнесмен пытался скрыть принадлежащее ему имущество, используя несколько принадлежащих ему компаний: он перерегистрировал судно на другую подконтрольную ему офшорную фирму. Хэддон-Кейв отметил, что предыдущие сделки с яхтой будут аннулированы.
В то же время Ахмедов заявил, что он обеспечивал финансовыми средствами свою бывшую жену после развода, который был оформлен в России. По его словам, судьи в Британии злоупотребляют судами в Дубае, а на решение суда повлияло негативное отношение между властями Британии и РФ.