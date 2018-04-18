Эксперт: решение об аресте яхты Фархада Ахмедова продиктовано местью за его пророссийскую позицию

Таким образом, обещание британцев арестовывать активы российских бизнесменов, кажется, начинает воплощаться в жизнь. Под пресс британской Фемиды попадают предприниматели, которые занимают патриотичную позицию по отношению к России , отмечает газета «Труд»

Адвокаты экс-супруги Фархада Ахмедова, действовавшие от имени британского суда, подали заявление в Суд Международного финансового центра в Дубае (МФЦД) на арест его 115-метровой яхты Luna, а 8 февраля, в исполнение постановления суда, яхту арестовали во время швартовки.

Ахмедов известен как патриотично настроенный к России бизнесмен, который неоднократно делал в прессе заявления в ее поддержку и в своей повседневной практике ставил интересы нашей страны выше соображений выгоды, отмечает эксперт Российского общества политологов Анатолий Воронцов.

Фонд Фархада Ахмедова «Straight Establishment», в распоряжении которого находится яхта, подал апелляцию на освобождение судна. Luna сейчас находится в сухих доках порта Рашид в Дубае.