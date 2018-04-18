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Эксперт: решение об аресте яхты Фархада Ахмедова продиктовано местью за его пророссийскую позицию
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Эксперт: решение об аресте яхты Фархада Ахмедова продиктовано местью за его пророссийскую позицию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Дубае арестована яхта Luna, принадлежащая российскому бизнесмену Фархаду Ахмедову, передает The Gulf News.
Таким образом, обещание британцев арестовывать активы российских бизнесменов, кажется, начинает воплощаться в жизнь. Под пресс британской Фемиды попадают предприниматели, которые занимают патриотичную позицию по отношению к России, отмечает газета «Труд».
Адвокаты экс-супруги Фархада Ахмедова, действовавшие от имени британского суда, подали заявление в Суд Международного финансового центра в Дубае (МФЦД) на арест его 115-метровой яхты Luna, а 8 февраля, в исполнение постановления суда, яхту арестовали во время швартовки.
Ахмедов известен как патриотично настроенный к России бизнесмен, который неоднократно делал в прессе заявления в ее поддержку и в своей повседневной практике ставил интересы нашей страны выше соображений выгоды, отмечает эксперт Российского общества политологов Анатолий Воронцов.
Фонд Фархада Ахмедова «Straight Establishment», в распоряжении которого находится яхта, подал апелляцию на освобождение судна. Luna сейчас находится в сухих доках порта Рашид в Дубае.
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