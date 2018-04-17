Ждут решения суда три пруда в Искитимском районе

Всего на территории района расположено девять гидротехнических сооружений. Шесть из них имеют собственников, эксплуатирующие организации ежегодно проводят мероприятия по подготовке к паводку. По словам и.о. начальника отдела по природным ресурсам и охраны окружающей среды администрации Искитимского района Натальи Веневской, их состояние опасений не вызывает.

У трех плотин в поселках Рощинский, Рябчинка и Александровский, находящихся на территории Чернореченского сельсовета, владельцев нет. И поэтому местные власти вынуждены взять их под свой контроль. Сооружения были построены много лет назад, вода из искусственных прудов использовалась для орошения полей, ей поили скот. Раньше они принадлежали Искитимскому молокозаводу, когда предприятие перестало существовать, данные водоемы остались без хозяина.

Администрация Чернореченского сельсовета приложила все возможные усилия, чтобы по закону оформить данные ГТС в собственность. Два месяца назад было получено решение Новосибирского арбитражного суда о признании права собственности. Но внезапно, нежданно-негаданно для всех, объявился претендент на эти сооружения. Физическое лицо обратилось в суд с апелляционной жалобой, аргументируя тем, что в 2011 году приобрел эти водоемы у бывшего собственника Искитимского молокозавода. Но эти объекты нигде не зарегистрированы. И если он действительно стал их владельцем, то должен был поставить на учет, и, главное, следить за их состоянием. Тем не менее эта обязанность вменена главе Чернореченского сельсовета, что он и делает.

Состояние построенных много лет назад плотин оставляет желать лучшего. Они требуют постоянно ухода и текущего ремонта

Из трех сооружений больше всего в реконструкции нуждается изрядно обветшавшая дамба на реке Чернодыриха в поселке Рощинский. Здесь частично разрушено ограждение, а бетонные плиты водоприемной конструкции — желоба, по которому стремительно несется водный поток, разбиты.

«Чтобы обеспечить пропуск воды во время паводка, нам приходится поднимать задвижки вручную, потому что отсутствуют механизируемые средства подъема, — говорит глава Чернореченского сельсовета Сергей Каликин. — Все необходимые текущие мероприятия мы проводим. Это очистка мест пропуска воды, локальный ремонт самих задвижек. А говорить о глобальных восстановительных работах пока не можем. С нашей стороны были приняты все меры по оформлению ГТС в собственность, теперь ждем решения апелляционного суда».

Сколько времени это займет, неизвестно. Но только после обретения права собственности муниципальному образованию можно будет участвовать в областных и федеральных программах, которые предусматривают выделение денежных средств на ремонт гидротехнических сооружений, ведь местной казне такие финансовые вложения в реконструкцию ГТС не под силу.