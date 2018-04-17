Еремеев объявил об отказе от участия в выборах в Тюменскую гордуму

Председатель Тюменской городской думы и глава города Дмитрий Еремеев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в муниципальный парламент, которые состоятся в сентябре этого года.

Однако от комментариев относительно своего будущего после ухода с поста главы города он воздержался, отметив, что для раздумий над решением этого вопроса у него есть еще почти полгода. На сообщения в СМИ, согласно которым его сватают в руководство одной из крупных бизнес-компаний, Дмитрий Владимирович лишь с улыбкой заметил: «Заманчиво звучит, но пока ничего определенного по этому поводу сказать не могу».

Напомним, 42-летний Дмитрий Еремеев до избрания в Тюменскую городскую думу в 2013 году работал в «Запсибкомбанке» (где также в свое время трудился губернатор области Владимир Якушев ), в котором прошел путь от юрисконсульта до начальника юридического управления.

Также стоит отметить, что ранее о нежелании идти на новый депутатский срок дал понять заместитель председателя думы Николай Романов , которому в этом году исполнится 67 лет. Он отработал два парламентских созыва, а до этого много лет отработал заместителем главы администрации Тюмени , еще при Степане Киричуке

В то же время политологи считают, что состав думы после сентябрьских выборов сменится не более чем на 20%. При этом число депутатов от оппозиционных партий в ней может заметно сократиться.