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Еремеев объявил об отказе от участия в выборах в Тюменскую гордуму
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Еремеев объявил об отказе от участия в выборах в Тюменскую гордуму 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель Тюменской городской думы и глава города Дмитрий Еремеев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в муниципальный парламент, которые состоятся в сентябре этого года.
Однако от комментариев относительно своего будущего после ухода с поста главы города он воздержался, отметив, что для раздумий над решением этого вопроса у него есть еще почти полгода. На сообщения в СМИ, согласно которым его сватают в руководство одной из крупных бизнес-компаний, Дмитрий Владимирович лишь с улыбкой заметил: «Заманчиво звучит, но пока ничего определенного по этому поводу сказать не могу».
Напомним, 42-летний Дмитрий Еремеев до избрания в Тюменскую городскую думу в 2013 году работал в «Запсибкомбанке» (где также в свое время трудился губернатор области Владимир Якушев), в котором прошел путь от юрисконсульта до начальника юридического управления.
Также стоит отметить, что ранее о нежелании идти на новый депутатский срок дал понять заместитель председателя думы Николай Романов, которому в этом году исполнится 67 лет. Он отработал два парламентских созыва, а до этого много лет отработал заместителем главы администрации Тюмени, еще при Степане Киричуке.
В то же время политологи считают, что состав думы после сентябрьских выборов сменится не более чем на 20%. При этом число депутатов от оппозиционных партий в ней может заметно сократиться.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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