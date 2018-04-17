Ещё
В Крыму количество управляющих компаний могут сократить вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму количество управляющих компаний могут сократить вдвое 

РИА Новости Крым 27 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Крыму более половины управляющих компаний могут лишить лицензии. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала начальник Инспекции по жилищному надзору РК Ирина Кондратюк.
Она отметила, что сейчас на полуострове работает чуть более 200 управляющих компаний.
"Согласно 485 федерального закона, управляющая компания, которая более полугода не производит деятельности по управлению многоквартирными домами, также будет лишена лицензии. У нас уже есть материалы по 92 из них — они будут вынесены на рассмотрение лицензионной комиссии. Ожидается, что в РК останется около 100 действующих лицензиатов", — сказала Ирина Кондратюк.
Кроме того, по ее словам, с рынка могут уйти и компании с одинаковыми названиями.
"485 федеральный закон говорит о том, что установлен срок действия лицензии — пять лет. Установлена норма, что компании с идентичными, тождественными или одинаковыми названиями не должны находиться на рынке. Они должны внести изменения в свое названия. Те, кто не выполнит эти требования, в апреле текущего года будут лишены лицензий", — подчеркнула глава Жилнадзора Республики.
РИА Новости Крым: последние новости
Чтобы помнили: акции памяти к годовщине депортации из Крыма Аксенов пообещал "красный террор" строителям транспортной развязки в Симферополе Автопробегом по Ялте: акция в честь годовщины освобождения города
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю128
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа154
Крымский мост потроллил Украину145
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой80
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма116
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение