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Российский книжный союз разместит в Пскове более 2 тыс. баннеров, призывающих к чтению
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Российский книжный союз разместит в Пскове более 2 тыс. баннеров, призывающих к чтению 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПСКОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) намерен разместить в этом году на улицах Пскова более 2 тыс. рекламных конструкций, призывающих к чтению. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова в кулуарах XV международного книжного форума «Русский Запад», который во вторник открылся в Пскове.
"По инициативе губернатора [Псковской области] Михаила Ведерникова, мы разместим на билбордах в Пскове известных жителей [региона]. Это будут реальные люди, известные псковские писатели, публицисты, люди, кто занимается продвижением книги или просто горожане, которые активно участвуют в конкурсах чтения или помогают библиотекам. Всего в этом году будет установлено около 2 тыс. баннеров, которые будут призывать к чтению", — сказала собеседница агентства.
Абрамова также пояснила, что финансировать этот проект будет Российский книжный союз. «Финансирование на эти цели выделяет Российский книжный союз, мы будем проводить работу на средства издателей, крупных книготорговых сетей, чтобы не было финансовой нагрузки на субъект», — отметила председатель комитета РКС по региональному развитию.
В январе этого года в ходе пресс-конференции в ТАСС врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и президент РКС Сергей Степашин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Согласно документу, в Пскове откроют обособленное подразделение РКС, которое будет способствовать развитию инфраструктуры чтения и содействовать развитию полиграфической промышленности региона. В рамках соглашения на территории региона проходит международный книжный форум «Русский Запад».
О форуме
Международный книжный форум «Русский Запад» проводят в Псковской области с 1996 года по инициативе Псковской областной универсальной научной библиотеки. В нем участвуют писатели, издатели, учреждения и организации Латвии, Эстонии, Белоруссии. Россию представляют регионы СЗФО, а также Москва и Санкт-Петербург.
В рамках форума проходят книжные выставки, ярмарки, творческие мастер-классы с писателями, презентации, концерты, онлайн-семинары. Впервые в этом году соорганизатором форума выступает Российский книжный союз. На форуме работают три секции, посвященные продвижению чтения, развитию библиотек и книжного бизнеса в целом. Отдельное внимание уделено детской книге и возможности чтения для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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