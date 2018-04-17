Одно убийство в неделю и 500 звонков каждые сутки: итоги работы тюменской полиции в цифрах

В этот вторник, 17 апреля, начальник городского УМВД , полковник полиции Пётр Вагин рассказал об итогах работы ведомства за последние 10 лет. Сейчас в нашем городе трудятся 2082 сотрудника полиции — это восемь отделов и 26 подразделений. О том, сколько патрульных ежедневно следят за порядком в нашем городе, чем полезны камеры видеонаблюдения, какие достижения есть у местных служебных псов, спикер сообщил 72.ru, а мы — вам.

Те, кто круглосуточно бдят за порядком

— Ежедневно в городе дежурят 60 патрулей комплексных сил полиции. При этом от тюменцев ежесуточно поступает в среднем по 500 сообщений, из которых 30-35 — о совершённых преступлениях. Большинство из таковых — средней и малой тяжести.

Добровольцы, которым не нужны форма и погоны

— Казаков мы не придумали, они были всегда. Сейчас это народная дружина, которая помогает нам в охране общественного порядка. Введен урегулировавший деятельность казаков федеральный закон, что позволяет нам с ними организовывать совместную работу. По сути же казаки являются неравнодушными гражданами, которые помогают нам на добровольных началах.

Большой брат следит за тобой. Камеры для безопасности

— Наша гордость — это аппаратный комплекс «Безопасный город», в который входит 3404 камеры видеонаблюдения. Установлены они в жилом секторе, общественных местах, на автодорогах и школах Тюмени . С каждой камеры наши специалисты могут просматривать информацию — для профилактики и пресечения уличных преступлений. У нас трудятся операторы видеонаблюдения, которые могут оперативно среагировать на ЧП. Например, отыскать и зафиксировать местоположение разыскиваемого автомобиля, тут же передав звуковой сигнал. Каждый день таким способом задерживаем тех, кто решил присвоить чужую машину себе.

Очень умные собаки, которые не только знают команды

— Кинологическая служба выезжает практически на каждый вызов. Служебные собаки особенно эффективны по линии раскрытия преступлений, связанных с наркотическими веществами. Эти псы могут от места совершения преступления до места жительства преступника. Один из недавних случаев — обнаружение патрона одним из таких псов. У каждого из 30 четырёхлапых сотрудников полиции — своё направление. Одни легко находят оружие, другие — запрещённые вещества.

Похищенные люди и квартирные кражи. Курс на снижение количества преступлений

— С 2008 года практически вдвое — с 31631 до 14589 сократилось число зарегистрированных преступлений, со 102 до 46 — совершённых убийств. Квартирных краж в среднем сейчас насчитывается по 210 в год: это в девять раз меньше, чем десятилетие назад. Позитивные изменения отмечены в снижении численности угонов (с 509 до 149), грабежей (с 4013 до 379) и разбойных нападений (с 726 до 55). Ещё одна хорошая новость: с начала 2018 года в нашем городе не зафиксировано ни одного случая хищения горожан.