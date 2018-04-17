Россия может провести саммит ООН по промышленному развитию в 2019 году

Соответствующие соглашения планируется подписать в ходе Петербургского международного экономического форума — 2018 24-26 мая в Санкт-Петербурге

Представитель ведомства сообщила, что российские представители значительно увеличили активность на площадке UNIDO. «Результатом такого сотрудничества стала договорённость о проведении в России Второго глобального промышленного саммита, который пройдёт у нас в следующем году», — сказала Залина Кобесова.

Первый саммит прошёл в прошлом году в Абу-Даби ОАЭ ). Залина Кобесова пояснила, что проведением форума в UNIDO намерены создать аналог известного саммита в Давосе.

«Это очень серьёзное достижение России — о нём будет заявлено на Петербургском международном экономическом форуме, и там же планируется подписать соответствующее соглашение», — сообщила Кобесова.