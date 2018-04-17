Россия может провести саммит ООН по промышленному развитию в 2019 году 

Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) планирует провести в 2019 году в России Второй глобальный промышленный саммит, который должен стать альтернативой известному саммиту в Давосе, сообщила и.о. главы Департамента международного сотрудничества Минпромторга Залина Кобесова.
Соответствующие соглашения планируется подписать в ходе Петербургского международного экономического форума — 2018 24-26 мая в Санкт-Петербурге.
Представитель ведомства сообщила, что российские представители значительно увеличили активность на площадке UNIDO. «Результатом такого сотрудничества стала договорённость о проведении в России Второго глобального промышленного саммита, который пройдёт у нас в следующем году», — сказала Залина Кобесова.
Первый саммит прошёл в прошлом году в Абу-Даби (ОАЭ). Залина Кобесова пояснила, что проведением форума в UNIDO намерены создать аналог известного саммита в Давосе.
«Это очень серьёзное достижение России — о нём будет заявлено на Петербургском международном экономическом форуме, и там же планируется подписать соответствующее соглашение», — сообщила Кобесова.