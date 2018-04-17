Много мяса, мало шерсти: в Ленобласти вывели овец-«бройлеров»

Новую породу овец вывели во Всеволожском районе Ленинградской области . На селекцию у фермеров ушло десять лет, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Черноволова.

Этих овец не нужно стричь. Их шерсть обновляется сама во время линьки. Они отлично переносят морозы и им не страшен влажный климат. Катумскую породу выводили специально для непростых условий Северо-Запада. Овцы быстро набирают вес, за это и получили еще одно название — «бройлеры».

Почти десять лет потребовалось животноводам, чтобы вывести идеальную породу. Российских романовских овец скрестили с мясными американскими «Катадинами».

«У нас прирост ягнят больше, у нас само качество мяса — оно без специфического запаха, оно маложирное, что для многих гурманов является очень интересным фактором», — говорит ведущий специалист животноводческого предприятия Таисия Дмитриева.

В магазинах такой деликатес пока не найти. Катумских овец берегут для количества.

«У нас сейчас поголовье (при регистрации) — пять тысяч. Это очень шаткое количество. Когда хотя бы по Северо-Западу, по Центральной России будет полмиллиона голов, я буду знать, что эта порода будет вечна. Она и так будет вечна и востребована», — говорит хозяин животноводческого предприятия Олег Лебедь.

Ягнята появились на свет в феврале. Уже скоро молодняк отправится на пастбище.

Пока же новой породой заинтересовалась Европа. Сменить прописку на заграничную катумские овцы смогут уже в следующем году. За это время для них подготовят племенные книжки и паспорта.

Фермерское хозяйство «Катумы» в прошлом году получило золотую медаль на Всероссийской выставке племенных коз и овец.

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