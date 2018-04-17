Более четырех тысяч граждан ОАЭ подали заявки, чтобы стать космонавтами

ДУБАЙ , 17 апр — РИА Новости . Более четырех тысяч граждан ОАЭ выразили желание стать первыми космонавтами страны, сообщает издание National со ссылкой на космический центр ОАЭ Mohammed bin Rashid Space Centre.

Программу по выбору космонавтов запустили в декабре прошлого года. Прием заявок закончился в конце прошлого месяца.

Всего пришло 4022 заявок от эмиратцев в возрасте от 17 до 67 лет, представляющих 38 разных сфер деятельности. При этом каждый третий заявитель — женщина, отметили в центре.

Специальный комитет создаст шорт-лист потенциальных космонавтов, после чего начнется следующий этап отбора, который заключается в собеседовании, медицинских и психологических тестированиях.

В итоге отберут четырех кандидатов, которые к концу этого года должны официально стать космонавтами, а затем в следующем году начать подготовку. Она продлится два года.

Ожидается, что первый космонавт из ОАЭ полетит в космос в 2021 году.