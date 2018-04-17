В России могут увеличить максимальное пособие по безработице

России могут увеличить максимальный размер пособия по безработице.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники в Министерстве труда и социальной защиты РФ, ведомство разместило на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в „О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О занятости населения в Российской Федерации“ (в части условий и сроков выплаты пособия по безработице)“, который подготовлен с учётом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.

В ведомстве считают, что изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.

Согласно предварительным расчётам, предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной.

При этом граждан РФ предлагают избавить от предоставления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

В целью стимулирования безработных к поиску работы предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты всем признанным безработными.

Кроме того, отмечается, что в случае принятия данного закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.